Директор департамента безопасности КГГА получил новое подозрение: теперь – из-за закупки генераторов

Следователи Главного управления полиции в Киеве сообщили директору департамента муниципальной безопасности Киевгорадминистрации Роману Ткачуку о подозрении в растрате бюджетных средств.

Как сообщают столичная полиция и прокуратура, ему инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Согласно материалам следствия, 11 ноября 2022 года директор департамента заключил с компанией договор на закупку миниэлектростанций (электрических генераторов) на общую сумму более 28,6 миллиона гривен для оснащения пунктов обогрева на территории столицы.

В свою очередь, за два дня до этого Кабинет министров освободил эту категорию товаров от уплаты налога на добавленную стоимость и ввозной пошлины при ввозе в Украину.

Несмотря на это, департамент платежным поручением от 21 ноября 2022 года перечислил в пользу компании бюджетные средства в указанной сумме, в том числе безосновательно включенный в платеж налог на добавленную стоимость, чем нанес ущерб департаменту на сумму 1,83 миллиона гривен.

Отмечается, что факт растраты был подтвержден актом проверки закупки, проводившейся Государственной аудиторской службой. Следствие продолжается.

Напомним, что накануне Ткачуку сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, из-за непригодности к эксплуатации и закрытости большого количества столичных укрытий. Расследование было начато после скандальной гибели 1 июня трех человек, которые не смогли попасть в одно из укрытий в Деснянском районе во время ракетной атаки.