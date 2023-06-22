Директор департаменту безпеки КМДА отримав нову підозру: тепер - через закупівлю генераторів

Слідчі Головного управління поліції в Києві повідомили директору департаменту муніципальної безпеки Київміськадміністрації Роману Ткачуку про підозру в розтраті бюджетних коштів.

Як повідомляють столична поліція та прокуратура, йому інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Згідно з матеріалами слідства, 11 листопада 2022 року директор департаменту уклав з компанією договір на закупку мініелектростанцій (електричних генераторів) на загальну суму понад 28,6 мільйона гривень для оснащення пунктів обігріву на території столиці.

В свою чергу, за два дні до того Кабінет міністрів звільнив цю категорію товарів від сплати податку на додану вартість та ввізного мита при ввезенні в Україну.

Попри це, департамент платіжним дорученням від 21 листопада 2022 перерахував на користь компанії бюджетні кошти у вказаній сумі, в тому числі безпідставно включений у платіж податок на додану вартість, чим спричинив шкоду департаменту на суму 1,83 мільйона гривень.

Зазначається, що факт розтрати було підтверджено актом перевірки закупівлі, яка проводилась Державною аудиторською службою. Слідство наразі триває.

Нагадаємо, що напередодні Ткачуку повідомили про підозру в службовій недбалісті, що спричинила тяжкі наслідки, через непридатність до експлуатації та зачиненість великої кількості столичних укриттів. Розслідування було розпочато після скандальної загибелі 1 червня трьох людей, які не змогли потрапити в одне з укриттів в Деснянському районі під час ракетної атаки.