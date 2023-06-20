Загибель киян через закрите укриття: Підозру вручили начальнику столичного департаменту безпеки

Слідчі Головного управління поліції в Києві спільно зі співробітниками департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру директору департамента муніципальної безпеки Київміськадміністрації Роману Ткачуку.

Як повідомляють столична поліція та прокуратура, в рамках справи про загибель 1 червня людей через зачинене укриття чиновнику інкримінують частину 2 статті 367 Кримінального кодексу (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Зазначається, що директор департаменту упродовж всього часу перебування на посаді з 2018 року не визначив реальні потреби фонду захисних споруд цивільного захисту на території Києва, не надав жодних пропозицій щодо формування бюджету міста з цього питання, не організував роботу з виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд, а також не забезпечив дієвий контроль за їх утриманням та станом готовності.

Внаслідок цього з 4655 захисних споруд цивільного захисту лише 3041 об’єкт виявився придатним для використання. Решта ж виявилися не придатними або обмежено придатними.

Крім того, посадовець не вжив жодних заходів реагування на наказ департаменту освіти і науки КМДА від 31 серпня 2022 року, на підставі якого до захисних споруд цивільного захисту, розташованих у закладах освіти, не допускалися особи, які не є здобувачами освіти та працівниками таких закладів.

"Під час комендантської години, тобто в нічний час доби, коли оповіщення населення про загрозу повітряної атаки та самі ракетні обстріли відбуваються найчастіше, вказані укриття були зачиненими, що ставило під загрозу життя та здоров’я громадян", - кажуть в поліції.

Натомість Ткачук, за словами правоохоронців, "з метою приховування своєї службової недбалості, створення у вищих органів державної влади, а також у мешканців столиці хибного уявлення про ефективність його роботи" надав вказівку підлеглим створити в інтернеті мапу укриттів Києва та забезпечити її наповнення інформацією про розташування захисних споруд цивільного захисту населення.

При цьому до мапи укриттів вносились, у тому числі, відомості про захисні споруди (їх адресу, тип, вид, власника, контактний телефон), що були фактично відсутні або не були пристосовані для використання, про що навіть складено акти підрозділами Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Києві.

Кияни ж, будучи введеними в оману інформацією, розміщеною на мапі, після оповіщення про загрозу повітряної атаки вирушали, зокрема, за адресами, де укриттів, як вище зазначено, не існувало або які були зачинені чи не придатні для використання, чим наражали себе на небезпеку.

Більш того, з цього приводу з 24 лютого по 1 червня поточного року на адресу самого очолюваного підозрюваним департаменту надійшло понад 400 скарг громадян, які, ти не менш, були проігноровані.

Поліція з'ясувала, що стосовно недостовірності відомостей на мапі укриттів Києва на адресу Ткачука звертались і голови районних адміністрацій столиці та власники приміщень, в яких, згідно даної мапи, повинні знаходитись захисні споруди цивільного захисту.

"Крім того, 1 червня в Деснянському районі від дії вражаючих факторів вибуху ракети загинуло троє людей, у тому числі малолітня дитина, ще семеро громадян отримали травми різного ступеню тяжкості", - нагадують правоохоронці.

Встановлено, що загиблі особи після сигналу оповіщення "Повітряна тривога" намагались потрапити до укриття, розташованого в приміщенні комунального медичного закладу, однак двері в приміщення, де знаходиться укриття було зачинено: як наслідок, люди загинули та отримали травми біля входу у медичний заклад.

Також встановлено, що зазначене укриття є фактично єдиною захисною спорудою цивільного захисту, що знаходиться поруч з будинками, в яких мешкали загиблі та травмовані люди, оскільки інші об'єкти з онлайн-карти укриттів навколо станом на 1 червня були фактично відсутні або зачинені.

В свою чергу, як підкреслює столична влада, Ткачук та його департамент наразі співпрацюють зі слідством та надають доступ до запитуваної наявної документації.

"Варто зазначити, що Роман Ткачук працює рятувальником близько 17 років. Безпосередньо бере участь в операціях з ліквідації надзвичайних ситуацій у столиці. Має відзнаку МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації" ІІ ступеня, відзнаку МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації" І ступеня, почесну відзнака Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України - орден "Честь і слава", - додають у міській адміністрації.

Нагадаємо, що раніше підозри у цій справі оголосили першій заступниці голови Деснянської райадміністрації, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю. Пізніше суд обрав їм запобіжні заходи. Зокрема, охоронця Вадима Мошкіна відправили під варту на два місяці без права внесення застави. Інших підозрюваних було відправлено під домашній арешт.