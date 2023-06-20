Гибель киевлян из-за закрытого укрытия: Подозрение вручили начальнику столичного департамента безопасности

Следователи Главного управления полиции в Киеве совместно с сотрудниками департамента стратегических расследований Нацполиции сообщили о подозрении директору департамента муниципальной безопасности Киевгорадминистрации Роману Ткачуку.

Как сообщают столичная полиция и прокуратура, в рамках дела о гибели 1 июня людей из-за закрытого укрытия чиновнику инкриминируют часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Отмечается, что директор департамента на протяжении всего времени пребывания в должности с 2018 года не определил реальные потребности фонда защитных сооружений гражданской защиты на территории Киева, не предоставил никаких предложений по формированию бюджета города по этому вопросу, не организовал работу по выполнению требований законодательства о создании, использовании, содержании и реконструкции фонда защитных сооружений, а также не обеспечил действенный контроль за их содержанием и состоянием готовности.

В результате из 4655 защитных сооружений гражданской защиты только 3041 объект оказался пригодным для использования. Остальные же оказались непригодными или ограниченно пригодными.

Кроме того, чиновник не принял никаких мер реагирования на приказ департамента образования и науки КГГА от 31 августа 2022 года, на основании которого к защитным сооружениям гражданской защиты, расположенным в учебных заведениях, не допускались лица, не являющиеся соискателями образования и сотрудниками таких учреждений.

"Во время комендантского часа, то есть в ночное время суток, когда оповещения населения об угрозе воздушной атаки и сами ракетные обстрелы происходят чаще всего, указанные укрытия были закрыты, что ставило под угрозу жизнь и здоровье граждан", - говорят в полиции.

Ткачук, по словам правоохранителей, "с целью сокрытия своей служебной халатности, создания у высших органов государственной власти, а также у жителей столицы ошибочного представления об эффективности его работы" дал указание подчиненным создать в интернете карту укрытий Киева и обеспечить ее наполнение информацией о расположении защитных сооружений гражданской защиты населения.

При этом на карту укрытий вносились, в том числе, данные о защитных сооружениях (их адресе, типе, виде, владельце, контактном телефоне), которые отсутствовали или не были приспособлены для использования, о чем даже составлены акты подразделениями Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Киевляне же, будучи введенными в заблуждение информацией, размещенной на карте, после оповещения об угрозе воздушной атаки отправлялись, в частности, по адресам, где укрытий, как выше указано, не существовало или которые были закрыты или не пригодны для использования, чем подвергали себя опасности.

Более того, на этот счет с 24 февраля по 1 июня текущего года в адрес самого возглавляемого подозреваемым департамента поступило более 400 жалоб граждан, которые, тем не менее, были проигнорированы.

Полиция выяснила, что относительно недостоверности сведений на карте укрытий Киева в адрес Ткачука обращались и главы районных администраций столицы и владельцы помещений, в которых, согласно данной карте, должны находиться защитные сооружения гражданской защиты.

"Кроме того, 1 июня в Деснянском районе от действия поражающих факторов взрыва ракеты погибли три человека, в том числе малолетний ребенок, еще семеро граждан получили травмы разной степени тяжести", - напоминают правоохранители.

Установлено, что погибшие после сигнала оповещения "Воздушная тревога" пытались попасть в укрытие, расположенное в помещении коммунального медицинского учреждения, однако дверь в помещение, где находится укрытие, были закрыты: как следствие, люди погибли и получили травмы у входа в медицинское учреждение.

Также установлено, что указанное укрытие является фактически единственным защитным сооружением гражданской защиты, находящимся рядом с домами, в которых проживали погибшие и травмированные люди, поскольку другие объекты с онлайн-карты укрытий вокруг по состоянию на 1 июня фактически отсутствовали или были закрыты.

В свою очередь, как подчеркивают столичные власти, Ткачук и его департамент сейчас сотрудничают со следствием и предоставляют доступ к запрашиваемой имеющейся документации.

"Стоит отметить, что Роман Ткачук работает спасателем около 17 лет. Непосредственно участвует в операциях по ликвидации чрезвычайных ситуаций в столице. Имеет отличие МЧС Украины "За отвагу в чрезвычайной ситуации" ІІ степени, отличие МЧС Украины "За отвагу в чрезвычайной ситуации" I степени, почетное отличие Всеукраинской ассоциации ветеранов войны и МЧС Украины - орден "Честь и слава", - добавляют в городской администрации.

Напомним, что ранее подозрения по этому делу объявили первой заместительнице главы Деснянской райадминистрации, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику. Позже суд избрал им меры пресечения. В частности, охранника Вадима Мошкина отправили под стражу на два месяца без права внесения залога. Другие же подозреваемые были отправлены под домашний арест.