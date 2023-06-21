Скандальные закупки для укрытий. Киевские правоохранители открыли несколько уголовных производств

Столичные правоохранители открыли и расследуют несколько уголовных производств, касающихся приобретения приобретения дорогостоящих стульев и кухонных принадлежностей для укрытий. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в ответ на запрос "Украинской правды".

Отмечается, что производство открыто по фактам возможной растраты средств со стороны должностными лицами Управления образования Днепровской райгосадминистрации Киева. Процессуальное руководство осуществляет Днепровская окружная прокуратура Киева.

Кроме того, следственное управление столичной полиции ведет досудебное расследование еще в одном уголовном производстве. Оно касается фактов возможной растраты средств со стороны чиновников управлений образования райгосадминистраций, а также возможной служебной халатности сотрудников Департамента внутреннего финансового контроля и аудита Киевской городской госадминистрации.

Как пояснили правоохранители, районные управления образования до обнародования информации о проведении закупок обязаны предоставлять этому департаменту, в частности, обоснование целесообразности закупки, ее объемов, допустимого уровня и ожидаемой цены, тендерную документацию.

Обнародование информации о проведении процедуры закупки должно осуществляться только если у департамента нет замечаний.

И поскольку ряд расследуемых закупок состоялся, есть все основания полагать, что департамент не имел претензий.

Напомним, в последние недели получили резонанс ряд закупок для киевских укрытий. В частности, выяснилось, что еще в ноябре 2022 года Творчейский лицей "Зміна", расположенный в Днепровском районе Киева, объявил тендер на закупку "технологического оборудования в укрытие учебного заведения". Речь шла о двух многофункциональных сковородах по 725,7 тыс. гривен каждая.

А в декабре Управление образования Днепровской РГА закупило 12 овощерезок для укрытий. Одна овощерезка обошлась почти в 132 тыс. грн, а вся закупка – более чем в 1,58 млн гривен.

Весной этого года это же ведомство закупило для обустройства укрытий более 300 барабанов из натуральной кожи и молотков для них более 890 тыс. гривен. Лот в системе Prozorro назывался "Музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог". Уже после волны возмущений сообщалось о разрыве договора на закупку барабанов.