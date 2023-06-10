В Киеве завершили проверку всех укрытий: сколько оказались пригодными

Комиссия, которая проводила ревизию укрытий в Киеве, по состоянию на 10 июня уже завершила этот процесс. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Принял отчет работы комиссии по проверке укрытий Киева за вчерашний день. По состоянию на 8:00 утра сегодняшнего дня комиссия закончила проверку всех 4655 укрытий Киева. Результаты неутешительны", - отметил он.

По словам чиновника, свободно доступными оказались только 44% укрытий. Доступность еще 21% может быть обеспечена в течение 5 минут – обычно они имеют дежурных, открывающих укрытие в случае тревоги.

В то же время лишь 15% укрытий столицы оказались пригодными по своему состоянию без существенных замечаний. Еще 50% технически пригодны, но их, как указал Камышин, нужно приводить в порядок. Министр добавил, что на выходных комиссия будет работать над сведением данных и подготовкой отчета.

Напомним, что массовые проверки укрытий в Украине, прежде всего в Киеве, начались после скандала с гибелью в столице в ночь на 1 июня трех человек из-за того, что они не могли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто.

Ныне о подозрении сообщено четырем ответственным лицам. Ситуация же с доступностью укрытий для граждан получила жесткую оценку президента Владимира Зеленского и была вынесена на заседание Ставки верховного главнокомандующего с соответствующими поручениями полиции. При этом накануне трагедии Зеленский уже упрекал публично местные власти за безответственное отношение к доступности укрытий.

В свою очередь, ситуация с укрытиями в Киеве переросла в политический спор относительно того, кто должен быть ответственным за состояние укрытий и, в частности, гибель людей 1 июня - военное руководство городской администрации, районные администрации или мэр Виталий Кличко.