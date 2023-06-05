В Украине проверили более 50 тысяч укрытий: сколько оказались непригодными (ИНФОГРАФИКА)

В Украине по состоянию на 5 июня органы Национальной полиции и ГСЧС, а также представители местных властей проверили более 50 тысяч укрытий, из которых 32% оказались закрытыми или непригодными к использованию.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Обследовано 50 195 укрытий (79%), из которых: 4679 (9% от проверенных) оказались закрытыми; 11644 (23% от проверенных) – не пригодны к использованию", - говорится в сообщении.

Инфографика: МВД

В Киеве обследовали 2156 укрытий (48%), из которых 137 (6%) оказались закрытыми; 804 (37%) – не пригодны к использованию.

Инфографика: МВД

Как отметили в МВД, проверки укрытий продолжаются.

Напомним, Кабинет министров Украины принял протокольное решение о проверке работы всех укрытий в Украине после того, как в ночь на 1 июня три человека погибли возле поликлиники в Деснянском районе Киева – при воздушной тревоге они не смогли попасть в укрытие в медучреждении, поскольку оно было закрыто.

Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, по результатам проверок по состоянию на понедельник, 5 июня, установлено, что лучший доступ к укрытиям в городе обеспечен в Деснянском и Соломенском районах. Удовлетворительное состояние таких объектов зафиксировано в Днепровском и Оболонском районах.