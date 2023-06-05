В Україні перевірили понад 50 тисяч укриттів: скільки виявилися непридатними (ІНФОГРАФІКА)

В Україні станом на 5 червня органи Національної поліції та ДСНС, а також представники місцевої влади перевірили понад 50 тисяч укриттів, з яких 32% виявилися зачиненими або непридатними до використання.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Обстежено 50195 укриттів (79%), з яких: 4679 (9% від перевірених) виявилися зачиненими; 11644 (23% від перевірених) – не придатні до використання", - йдеться у повідомленні.

Інфографіка: МВС

У Києві обстежили 2156 укриттів (48%), з яких 137 (6%) виявилися зачиненими; 804 (37%) – не придатні до використання.

Інфографіка: МВС

Як зазначили у МВС, перевірки укриттів тривають.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів в Україні після того, як у ніч на 1 червня троє людей загинули біля поліклініки в Деснянському районі Києва – при повітряній тривозі вони не змогли потрапити до сховища в медзакладі, оскільки там було закрито.

Як повідомляв мер Києві Віталій Кличко, за результатами перевірок на понеділок, 5 червня, встановлено, що найкращий доступ до укриттів у місті забезпечено в Деснянському та Солом’янському районах. Задовільний стан таких об’єктів зафіксовано в Дніпровському та Оболонському районах.