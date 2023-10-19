Информация о состоянии укрытий теперь доступна онлайн: запущен специальный портал

В Украине с 19 октября начал работу портал "Железное укрытие", где размещена информация о приведении укрытий в порядок. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает "Суспільне".

Во время презентации проекта он рассказал, что на портале будут данные о том, какие укрытия уже приведены в порядок, какие находятся в процессе ремонта, а какие укрытия в планах.

В свою очередь, заместитель министра Тимур Ткаченко, возглавляющий координационный штаб по укрытиям, уточнил, что на портале показывается ситуация в разрезе каждой области, региона и населенного пункта. По его словам, фонд защитных сооружений гражданской защиты, который составляет 61 803 объекта, будет постоянно меняться.

"По результатам каждой ревизии мы значительное количество укрытий убираем из фонда, и часть потом снова добавляем. Это живой процесс", – сказал глава Минстратегпрома Камышин.

Министр добавил, что уже приведены в порядок 3 891 укрытия, а к концу текущего года планируется отремонтировать 2 956 убежищ.

Сайт "Железное укрытие" доступен по адресу ironshelter.gov.ua.

Проверка укрытий: инспекции по Украине

Проверки убежищ по всей Украине начались после того, как в ночь на 1 июня возле закрытого укрытия в Киеве во время воздушной тревоги погибли три человека. Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что по результатам инспекции 63 тысячи укрытий к использованию готовы 77% из них.

Что касается столицы, то в правительстве информировали, что только 705 укрытий Киева (15%) оказались пригодными по своему состоянию без существенных замечаний. В то же время 2336 убежищ (50%) признали технически пригодными, но было указано, что их нужно приводить в порядок. А 1614 укрытий (35%) были определены как непригодные.

После этих проверок были уволены, в частности, руководители Житомирской, Белоцерковской и Конотопской райадминистраций. В Киеве своих должностей лишились главы Деснянской и Святошинской РГА, временно исполняющие обязанности глав Днепровской и Подольской РГА.

Кроме того, городскому голове столицы Виталию Кличко, начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко и руководителям всех других районов Киева объявили выговоры.