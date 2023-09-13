Гибель людей возле укрытия в Киеве. Чиновника КГГА отстранили от должности

Киевский апелляционный суд принял решение об отстранении директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука с должности до 16 октября. Об этом сообщает "Суспільне".

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Дело касается закрытого укрытия столичной поликлиники. Ткачуку инкриминируют служебную халатность, приведшую к гибели людей (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По версии следствия, чиновник не обеспечил работу доступных укрытий в Деснянском районе столицы. Сторона обвинения просила отстранить его, поскольку считает, что Ткачук, будучи в должности, может влиять на свидетелей по делу.

"Большинство работников Департамента муниципальной безопасности допрошены в рамках указанного уголовного производства как свидетели. Поэтому директор департамента имеет непосредственную связь со своими подчиненными, и это был один из аргументов, почему его необходимо отстранить от должности", – сказала прокурор Деснянской окружной прокуратуры Киева Яна Луцишин.

Ранее Голосеевский райсуд отказал в удовлетворении ходатайства об отстранении, а теперь Апелляционный суд удовлетворил жалобу стороны обвинения.

Дело закрытого укрытия: трагедия в Деснянском районе

В ночь на 1 июня во времяочередной ракетной атаки со стороны РФв Киеве погибли три человека. Две женщины и девятилетняя девочка при воздушной тревоге не смогли попасть в укрытие в поликлинике в Деснянском районе, поскольку оно было закрыто.

Правоохранители начали уголовное производство из-за закрытого убежища – подозрения объявили первому заместителю Деснянской райгосадминистрации, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику Вадиму Мошкину. Позже подозрение вручили и начальнику столичного департамента безопасности Роману Ткачуку.

Всем подозреваемым, кроме охранника, был назначен круглосуточный домашний арест. Тогда как Вадима Мошкина отправляли под стражу на два месяца без права внесения залога, а позже его отпустили под ночной домашний арест.