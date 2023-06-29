Гибель людей возле укрытия. Охранника столичной поликлиники отпустили под ночной домашний арест

Охраннику столичной поликлиники, вощле укрытия которой погибли три человека, сменили меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест. Соответствующее решение 29 июня принял Киевский апелляционный суд, передает "Суспільне".

Отмечается, что апелляционную жалобу на решение касательно содержания Вадима Мошкина под стражей подал его адвокат – Сергей Моргун. По мнению защитника, подозрение Мошкину необоснованно, ведь официально охранник не должен открывать хранилище.

"Есть приказ, что Мошкин обязан открывать хранилище, но с этим приказом его никогда не ознакамливали. Также не была учтена и скорость событий. Всего у Мошкина было 5 минут на открытие двери. Он сначала не услышал тревогу. Администрация никак не организовала помещение, чтобы он услышал тревогу", – сказал адвокат.

При этом он добавил, что у Мошкина нет возможности влиять на свидетелей и не планирует скрываться от следствия.

Сам охранник признал свою вину, отметив, что должен "отвечать за произошедшее".

Дело закрытого укрытия: трагедия в Деснянском районе

В ночь на 1 июня во время очередной ракетной атаки со стороны РФ в Киеве погибли три человека. Две женщины и девятилетняя девочка при воздушной тревоге не смогли попасть в укрытие в поликлинике в Деснянском районе, поскольку оно было закрыто.

Правоохранители начали уголовное производство из-за закрытого убежища – подозрения объявили первому заместителю Деснянской райгосадминистрации, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику. Позже подозрение вручили и начальнику столичного департамента безопасности.

Всем подозреваемым, кроме охранника, был назначен круглосуточный домашний арест. Тогда как Вадима Мошкина отправляли под стражу на два месяца без права внесения залога.