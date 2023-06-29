Загибель людей біля укриття. Охоронця столичної поліклініки відправили під нічний домашній арешт

Охоронцю столичної поліклініки, біля укриття якої загинули троє людей, змінили запобіжний захід із тримання під вартою на нічний домашній арешт. Відповідне рішення 29 червня ухвалив Київський апеляційний суд, передає "Суспільне".

Зазначається, що апеляційну скаргу на рішення щодо тримання Вадима Мошкіна під вартою подав його адвокат – Сергій Моргун. На думку захисника, що підозра Мошкіну необґрунтована, адже офіційно охоронець не мав би відкривати сховище.

"Є наказ, що Мошкін зобов'язаний відкривати сховище, але з цим наказом його ніколи не ознайомлювали. Також не було враховано і швидкість подій. Всього у Мошкіна було 5 хвилин на відкриття дверей. Він спочатку не почув тривоги. Адміністрація ніяк не організувала приміщення, аби він почув тривогу", – сказав адвокат.

При цьому він додав, що в Мошкіна немає можливості впливати на свідків й він не планує переховуватися від слідства.

Сам охоронець визнав свою провину, зазначивши, що має "відповідати за те, що сталося".

Справа закритого укриття: трагедія в Деснянському районі

У ніч на 1 червня під час чергової ракетної атаки з боку РФ у Києві загинули троє людей. Двоє жінок і девʼятирічна дівчинка при повітряній тривозі не змогли потрапити до укриття в поліклініці в Деснянському районі, оскільки воно було закрите.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через закрите сховище – підозри оголосили першій заступниці Деснянської райдержадміністрації, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю. Пізніше підозру вручили й начальнику столичного департаменту безпеки.

Усім підозрюваним, крім охоронця, призначили цілодобовий домашній арешт. Тоді як Вадима Мошкіна відправляли під варту на два місяці без права внесення застави.