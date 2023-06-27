Кабмин согласовал увольнение глав районов, не справившихся с обустройством укрытий. Руководству Киева - лишь выговор

Кабинет министров согласовал проекты распоряжений президента об увольнении начальников районных администраций, работа которых по обеспечению готовности объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты к их использованию по назначению признана неудовлетворительной.

Как сообщают в правительстве, это руководители Житомирской (Александр Хомич), Белоцерковской (Людмила Мерзлюк) и Конотопской (Татьяна Сизон) райадминистраций.

Хомич был назначен на эту должность 18 апреля 2022 (ранее он в 2019-2021 годах возглавлял Чудновскую РГА той же Житомирской области). Мерзлюк занимает соответствующую должность еще с 19 августа 2020 года, а Сизон - с 4 марта 2022 года.

Согласованы и решения относительно глав райадминистраций Киева: увольнение глав Деснянской и Святошинской РГА Дмитрия Ратникова и Сергея Павловского, а также освобождение от временного исполнения обязанностей глав Днепровской и Подольской РГА Павла Бабия и Сергея Коваленко.

Кроме того, Кабмин объявил выговор мэру Киева Виталию Кличко и начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко, а также руководителям всех остальных районов столицы.

В частности, это главы Голосеевской РГА Сергей Садовой, Оболонской – Кирилл Фесик, Печерской – Наталья Кондрашова, Соломенской – Ирина Чечотка, первые заместители глав (сейчас исполняющие обязанности глав) Дарницкой и Шевченковской РГА Николай Калашник и Александр Поповцев.

Отметим при этом, что, согласно сообщению, Кличко выговор объявлен как "главе Киевской городской государственной администрации", хотя он такую должность не занимает. 24 февраля 2022 года, согласно указу президента №68, он автоматически приобрел статус начальника Киевской городской военной администрации и был уволен с этой должности указом №83 уже через неделю - 1 марта 2022 года.

До октября эту должность занимал Николай Жирнов, а после него – занимает Попко. Впрочем, исполнительный орган Киевского городского совета, продолжающий называть себя именно "КГГА", на своем сайте не указывает ни Кличко, ни Попко своим руководителем. Кличко ныне продолжает быть мэром, возглавляя городской совет, поскольку эта должность является выборной.

Кроме этого, на заседании во вторник правительство также согласовало назначение первым заместителем главы Запорожской ОГА Руслана Мовчана. По кадровым решениям в министерствах Кабмин также принял два решения: об увольнении замминистра экономики Александра Грибана и о назначении замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилы Сугак.

Напомним, что ранее и президент Владимир Зеленский, и секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировали кадровые решения по результатам заседания совета 23 июня - именно из-за ситуации с укрытиями, большое количество которых оказались в ходе проверок неиспользуемыми или непригодными к использованию.

Наиболее скандальной эта тема стала относительно ситуации в Киеве и ответственности за это столичных властей, особенно в контексте давнего конфликта мэра столицы Виталия Кличко с Офисом президента. Вызвало же такое внимание к бомбоубежищам гибель 1 июня в Киеве трех человек, которые во время ракетной атаки не смогли попасть в одно из укрытий, расположенное в лечебном учреждении в Деснянском районе.