В Киеве протестировали электронную систему доступа к укрытиям: как она работает (ФОТО)

Новейшая электронная система доступа к укрытиям уже прошла тестирование и готовится к вводу в эксплуатацию в Киеве. Первое такое устройство установлено в одном из сооружений гражданской защиты в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что электронная система имеет четыре независимых варианта открытия двери в хранилище:

автоматически, когда в городе объявляется воздушная тревога;

дистанционно диспетчером через связь переговорного устройства;

физическим "ключом" (вроде ключа к обычному домомофону);

через пин-код, генерируемый в чат-боте Телеграмм "Бомбохранилища Киева".

Как подчеркнули в КМВА, все четыре варианта работают независимо друг от друга и обеспечивают беспрепятственный доступ в любых условиях. Даже если отключится электричество – система резервно питается своим аккумулятором.

Выход из закрытого хранилища бесконтактный – достаточно поднять руку к сенсорной кнопке. Диспетчер может не только открывать двери и держать голосовую связь с посетителями хранилища, но и контролировать исправность системы. И при возникновении неисправностей или технических проблем диспетчер может оперативно вызвать техническую поддержку для восстановления работы оборудования.

"Изготовление и установка такой системы требует определенного времени и финансирования. Но после запуска в работу этой первой системы мы будем системно наращивать оборудование такими устройствами других укрытий в столице. Киевляне и гости города должны иметь быстрый и беспрепятственный доступ к укрытиям во время воздушных тревог", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Осмотрел укрытие и мэр столицы Виталий Кличко.

"Учитывая применение врагом баллистических ракет, когда взрывы раздаются через несколько минут после тревоги, важно, чтобы доступ к укрытиям был беспрепятственным и оперативным. И благодаря таким автоматизированным системам укрытия будут открываться сразу после сигнала воздушной тревоги", - подчеркнул он.

Заметим, в столице планируется оснастить около 3 тысяч укрытий и хранилищ автоматизированной системой открытия, чтобы доступ к укрытиям во время воздушной тревоги был гарантирован.