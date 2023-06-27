У Києві протестували електронну систему доступу до укриттів: як вона працює (ФОТО)

Новітня електронна система доступу до укриттів вже пройшла тестування і готується до введення в експлуатацію у Києві. Перший, дослідний такий пристрій інстальований в одній із споруд цивільного захисту в Дарницькому районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що електронна система має аж чотири незалежних варіанти відкриття дверей до сховища:

автоматично, коли в місті оголошується повітряна тривога;

дистанційно диспетчером через зв'язок переговорного пристрою;

фізичним "ключем" (на кшталт ключа до звичайного домомофону);

через пін-код, який генерується в чат-боті Телеграм "Бомбосховища Києва".

Як підкреслили в КМВА, всі чотири варіанти працюють незалежно один від одного і забезпечують безперешкодний доступ за будь-яких умов. Навіть якщо вимкнеться постачання електрики – система резервно живиться своїм власним акумулятором.

Вихід із закритого сховища безконтактний – достатньо піднести руку до сенсорної кнопки. Диспетчер має змогу не лише відчиняти двері і тримати голосовий зв’язок з відвідувачами сховища, а ще й контролювати справність системи. І в разі виникнення несправностей чи технічних проблем диспетчер може оперативно викликати технічну підтримку для відновлення роботи обладнання.

"Виготовлення та встановлення такої системи потребує певного часу та фінансування. Але, після запуску в роботу цієї першої системи ми будемо системно нарощувати обладнання такими пристроями інших укриттів у столиці. Кияни та гості міста повинні мати швидкий і безперешкодний доступ до сховищ під час повітряних загроз.", - зауважив Сергій Попко, начальник КМВА.

Зауважимо, у столиці планують оснастити близько 3 тисяч укриттів та сховищ автоматизованою системою відкриття, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантованим.