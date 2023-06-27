Проверка укрытий. В Харькове уволили ответственного за состояние бомбоубежищ

В Харькове за ненадлежащее состояние укрытий уволили начальника Управления гражданской защиты Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Александра Пушкарева. Директору департамента Валентину Топчию объявили выговор.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет пресс-служба Харьковского городского совета.

Во вторник, 27 июня, в городе состоялось селекторное совещание о готовности защитных сооружений для укрытия граждан.

"Я подписал соответствующее распоряжение о привлечении к ответственности лиц, отвечающих за это направление работы. Считаю, что этот шаг поможет навести порядок. Хотя у нас и неплохие показатели, но все 100% укрытий должны иметь надлежащее состояние, потому что безопасность людей - главное", – отметил Игорь Терехов.

Он также добавил, что из трех видов укрытий, которые есть в Харькове, самая плохая ситуация – с противорадиационными. Что касается укрытий двойного назначения и простейших укрытий, то они почти полностью обеспечены всем необходимым.

Напомним, проверки укрытий по всей Украине начались после того, как возле закрытого укрытия в Киеве во время воздушной тревоги погибли три человека. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что по результатам инспекции 63 тысячи укрытий, к использованию готовы 77% из них.



Ранее президент Владимир Зеленский, и секретарь СНБО Алексей Данилов уже анонсировали кадровые решения по результатам заседания совета 23 июня - именно из-за ситуации с укрытиями, большое количество которых оказались в ходе проверок неиспользуемыми или непригодными к использованию.

Накануне Владимир Зеленский ввел решение СНБО относительно результатов обследования укрытий и решения соответствующих проблемных вопросов. Среди прочего Кабинету министров Украины, областным, Киевской городской военным администрациям и органам местного самоуправления поручили принять неотложные меры по привлечению к ответственности должностных лиц, занимающихся содержанием и эксплуатацией укрытий там, где ситуация признана неудовлетворительной.