Зеленский ввел в действие решение СНБО по результатам проверки укрытий: что предусмотрено

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны относительно результатов обследования укрытий и решения соответствующих проблемных вопросов. Указ обнародован на сайте Офиса президента.

СНБО признала неудовлетворительной работу по обеспечению готовности укрытий в Запорожской, Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области, Конотопском районе Сумской области, городах Киеве, Запорожье, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Днепре, Конотоп и Белая Церковь.

Среди прочего Кабинету министров Украины, областным, Киевской городской военным администрациям и органам местного самоуправления поручили принять неотложные меры по привлечению к ответственности должностных лиц, занимающихся содержанием и эксплуатацией укрытий там, где ситуация признана неудовлетворительной.

До 31 июля правительство должно внести в Верховную Раду предложения касательно изменений в Уголовный кодекс. Речь идет о части, касающейся усиления ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание и эксплуатацию хранилищ, а также за необеспечение беспрепятственного круглосуточного доступа населения к таким объектам.

Министерства и другие центральные органы исполнительной власти до 31 августа должны обеспечить содержание имеющихся укрытий в постоянной готовности и принять меры по наращиванию фонда таких сооружений. Целью этого является защита персонала объектов критической инфраструктуры и хозяйствующих субъектов, относящихся к сфере управления этих ведомств.

А областные военные администрации, Киевская ГВА и органы местного самоуправления до 30 июня должны изъять из электронных карт укрытия, которые не могут использоваться населением. До 25 июля их нужно привести в надлежащее состояние, обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ, а также предоставить людям онлайн-доступ к информации об имеющихся защитных сооружениях. Кроме того, ведомства должны создать колл-центры для приема, обработки и оперативного реагирования на обращения граждан, разработать электронные карты укрытий, чат-боты и другие информационные ресурсы.

Кроме того, областные администрации и органы местного самоуправления также должны нарастить фонд защитных сооружений, чтобы доступ к хранилищам имело 100% населения. В частности, это будет происходить путем строительства новых защитных сооружений, строительства укрытий модульного типа, а также обследования и приспособления подземных сооружений для использования их в качестве укрытий.

Напомним, проверки хранилищ по всей Украине начались после того, как возле закрытого укрытия в Киеве во время воздушной тревоги погибли три человека. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отмечал, что по результатам инспекции 63 тысячи укрытий, к использованию готовы 77% из них.

Что касается столицы, то в правительстве информировали, что свободно доступными оказались 44% укрытий, а доступность еще 21% может быть обеспечена в течение пяти минут.