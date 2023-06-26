Зеленський увів у дію рішення РНБО за результатами перевірки укриттів: що передбачено

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони стосовно результатів обстеження укриттів та вирішення відповідних проблемних питань. Указ оприлюднено на сайті Офісу президента.

Зазначається, що РНБО визнала незадовільною роботу із забезпечення готовності укриттів у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, містах Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі та Білій Церкві.

Серед іншого Кабінету міністрів України, обласним, Київській міській військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування доручили вжити невідкладні заходи для притягнення до відповідальності посадовців, які займаються утриманням та експлуатацією укриттів там, де ситуація визнана незадовільною.

До 31 липня уряд має внести до Верховної Ради пропозиції щодо змін до Кримінального кодексу. Йдеться про частину, яка стосується посилення відповідальності посадовців за неналежне утримання й експлуатацію сховищ, а також за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до таких обʼєктів.

Міністерства й інші центральні органи виконавчої влади до 31 серпня повинні забезпечити утримання наявних укриттів у постійній готовності та вжити заходів щодо нарощування фонду таких споруд. Метою цього є захист персоналу обʼєктів критичної інфраструктури та субʼєктів господарювання, які належать до сфери управління цих відомств.

А обласні військові адміністрації, Київська МВА та органи місцевого самоврядування до 30 червня мають вилучити з електронних мап укриття, які не можуть використовуватися населенням. До 25 липня їх треба привести в належний стан, забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ, а також надати людям онлайн-доступ до інформації про наявні захисні споруди. Крім того, відомства повинні створити колцентри для прийому, обробки та оперативного реагування на звернення громадян, розробити електронні мапи укриттів, чатботи та інші інформаційні ресурси.

Крім того, обласні адміністрації та органи місцевого самоврядування також мають наростити фонд захисних споруд, щоб доступ до сховищ мало 100% населення. Зокрема, це відбуватиметься шляхом будівництва нових захисних споруд, спорудження укриттів модульного типу, а також обстеження та пристосування підземних споруд для використання їх як укриттів.

Нагадаємо, перевірки сховищ по всій Україні розпочалися після того, як як біля закритого укриття в Києві під час повітряної тривоги загинули троє людей. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що за результатами інспекції 63 тисяч укриттів, до використання готові 77% із них.

Що стосується столиці, то в уряді інформували, що вільно доступними виявилися 44% укриттів, а доступність ще 21% може бути забезпечена протягом пʼяти хвилин.