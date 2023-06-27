Перевірка укриттів. У Харкові звільнили відповідального за стан бомбосховищ

У Харкові за неналежний стан укриттів звільнили начальника Управління цивільного захисту Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Олександра Пушкарьова. Директору департаменту Валентину Топчію оголосили догану.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише пресслужба Харківської міської ради.

У вівторок, 27 червня, у місті відбулася селекторна нарада щодо стану готовності захисних споруд для укриття громадян.

"Я підписав відповідне розпорядження про притягнення до відповідальності осіб, які відповідають за цей напрямок роботи. Вважаю, що цей крок допоможе навести лад. Хоча у нас і непогані показники, але всі 100% укриттів повинні мати належний стан, бо безпека людей - головне", - зазначив Ігор Терехов.

Він також додав, що з трьох видів укриттів, які є у Харкові, найгірша ситуація - з протирадіаційними. Що ж до укриттів подвійного призначення та найпростіших укриттів, то вони майже повністю забезпечені всім необхідним.

Нагадаємо, перевірки сховищ по всій Україні розпочалися після того, як біля закритого укриття в Києві під час повітряної тривоги загинули троє людей. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що за результатами інспекції 63 тисяч укриттів, до використання готові 77% із них.

Раніше президент Володимир Зеленський, і секретар РНБО Олексій Данілов вже анонсували кадрові рішення за результатами засідання ради 23 червня - саме через ситуацію з укриттями, велика кількість яких виявилися під час перевірок такими, що не використовуються чи непридатними до використання.

Напередодні Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони стосовно результатів обстеження укриттів та вирішення відповідних проблемних питань. Серед іншого Кабінету міністрів України, обласним, Київській міській військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування доручили вжити невідкладні заходи для притягнення до відповідальності посадовців, які займаються утриманням та експлуатацією укриттів там, де ситуація визнана незадовільною.