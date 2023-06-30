Зеленский уволил глав районов, не справившихся с обустройством укрытий

Президент Владимир Зеленский 30 июня уволил начальников районных администраций, работа которых по обеспечению готовности объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты к их использованию по назначению была признана неудовлетворительной.

В частности, указом №114 уволена глава Конотопской райадминистрации Сумской области Татьяна Сизон, указом №119 - глава Житомирской райадминистрации Житомирской области Александр Хомич, а указом №120 - глава Белоцерковской райадминистрации Киевской области Людмила Мерзлюк.

Указом №115 уволен председатель Деснянской РГА Киева Дмитрий Ратников, а №116 - глава Святошинской РГА Сергей Павловский. Следующими указами №117 и №118 были освобождены от исполнения обязанностей глав Днепровской и Подольской РГА столицы Павел Бабий и Сергей Коваленко.

Кроме того, указом №121 назначен главой Голованевской РГА Кировоградской области Игорь Ковердяга, что было согласовано Кабинетом министров еще 16 июня.

Президент также назначил и нового заместителя своего постоянного представителя в Автономной Республике Крым. Как говорится в соответствующем указе №113, им стала Ольга Курышко.

Напомним, что раньше и сам Зеленский, и секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировали кадровые решения по результатам заседания совета 23 июня из-за ситуации с укрытиями, большое количество которых оказались в ходе недавних проверок неиспользуемыми или непригодными к использованию. После заседания было объявлено, наиболее неприемлемая ситуация оказалась в Киеве, Конотопе, Житомире и Белой Церкви.

В частности, наиболее скандальной эта тема стала относительно ситуации в Киеве и ответственности за это столичной власти, особенно в контексте давнего конфликта мэра столицы Виталия Кличко с Офисом президента. 27 июня Кабмин объявил выговор как мэру Кличко, так и начальнику столичной администрации Сергею Попко, рекомендовав президенту уволить вышеуказанных лиц.

Вызвала же такое внимание к бомбоубежищам гибель 1 июня в Киеве трех человек, которые во время ракетной атаки не смогли попасть в одно из укрытий, расположенное в лечебном учреждении в Деснянском районе.