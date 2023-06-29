В Киеве ищут помещения, в которых можно будет обустроить укрытия вместо непригодных

В Киеве продолжается усовершенствование Фонда защитных сооружений, в том числе из перечня укрытий убирают непригодные объекты. Также обследуются подземные помещения, где после ремонта можно будет обустроить убежища.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, из перечня и электронных карт укрытий изымают объекты, которые по техническому состоянию или другим причинам не могут использоваться по назначению. Чаще всего это подвальные помещения в жилых домах, в которых располагаются магистрали водоснабжения, теплоснабжения, электрощитовые, теплопункты и другие коммуникации.

В то же время он подчеркнул, что в Киеве есть немало подземных помещений, которые могут быть использованы в качестве укрытий. Поэтому ведется работа по обследованию подземных пространств Киева с целью выявления новых потенциальных помещений, которые могут быть введены в эксплуатацию как объекты гражданской защиты.

"На этих площадях будет проведен ремонт, установлено противопожарное оборудование, проведено электропитание и т.д. Таким образом, мы планируем заменить те укрытия, которые по своему техническому состоянию или другим причинам не могут использоваться как убежища и нарастить Фонд защитных сооружений столицы ", - пояснил Сергей Попко.

Напомним, массовые проверки укрытий в Украине, особенно в Киеве, начали после скандала с гибелью в столице в ночь на 1 июня трех человек из-за того, что они не могли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто.

Результаты проверок укрытий в Украине были рассмотрены на заседании СНБО 23 июня. После заседания президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировали кадровые решения.

Кабмин объявил выговор мэру Киева Виталию Кличко и начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко из-за неудовлетворительной работы по обеспечению готовности объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты к их использованию по назначению.