У Києві шукають приміщення, у яких можна буде облаштувати укриття замість непридатних

У Києві триває удосконалення Фонду захисних споруд, зокрема із переліку укриттів вилучають непридатні об'єкти. Також обстежуються підземні приміщення, у яких після ремонту можна буде облаштувати сховища.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, наразі з переліку та електронних мап укриттів вилучають об’єкти, які за технічним станом або іншими причинами не можуть використовуватися за призначенням. Найчастіше, це підвальні приміщення в житлових будинках, які в яких розташовуються магістралі водопостачання, теплопостачання, електрощитові, теплопункти та інші комунікації.

Водночас він наголосив, що у Києві є чимало підземних приміщень, які можуть бути використані як укриття. Тому наразі ведеться робота щодо обстеження підземних просторів Києва з метою виявлення нових потенційних приміщень, які можуть бути введені в експлуатацію як об’єкти цивільного захисту.

"На цих площах буде проведений ремонт, встановлене протипожежне обладнання, проведене електроживлення тощо. Таким чином, ми плануємо замінити ті укриття, які за своїм технічним станом чи іншими причинами не можуть використовуватися як сховища та наростити Фонд захисних споруд столиці", - пояснив Сергій Попко.

Нагадаємо, масові перевірки укриттів в Україні, особливо в Києві, почали після скандалу з загибеллю в столиці у ніч на 1 червня трьох людей через те, що вони не могли потрапити до укриття, оскільки воно було зачинене.

Результати перевірок укриттів в Україні розглянули на засіданні РНБО 23 червня. Після засідання президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов анонсували кадрові рішення.

Кабмін оголосив догану меру Києва Віталію Кличку та начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку через незадовільну роботу із забезпечення готовності обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту до їх використання за призначенням.