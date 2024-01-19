Кабмин выделил рекордные 17,5 миллиарда на укрепление оборонных рубежей

19 января во время заседания правительства стало известно, что из резервного фонда государственного бюджета будет выделено 17,5 млрд. грн. для усиления обороноспособности и защиты границы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Продолжаем постоянно усиливать нашу обороноспособность. Сегодня выделяем рекордную сумму на обустройство оборонных рубежей", – сказал он.

Эти средства будут направлены на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также на обеспечение фортификационных рубежей.

Это финансирование получат Министерство обороны, Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, а также областные военные администрации.

12 декабря Кабинет министров также выделил более 2,5 млрд. грн. из резервного фонда госбюджета на повышение обороноспособности страны. Кроме того, для Государственной пограничной службы из резервного фонда выделено еще 120 млн грн для обустройства и укрепления государственной границы.

Добавим, Financial Times пишет, что, согласно декабрьской оценке американской разведки, конечная цель Путина – завоевать Украину остается неизменной.

Россия продолжает свои наступательные операции на востоке Украины по нескольким направлениям, и летом 2024 планирует новое масштабное наступление на Украину. Это объясняет ситуацию, почему Украина в последнее время начала активно выделять средства на строительство оборонных укреплений.