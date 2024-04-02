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Категорія
Економіка
Дата публікації

Кабмін виділив ще 5,6 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд

Кабмін виділив ще 5,6 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд
Спорудження оборонних рубежів триває на всіх напрямках. Фото: СтратКом ЗСУ

На засіданні уряду 2 квітня було прийнято рішення про додаткове фінансування будівництва оборонних споруд. Для цього з резервного фонду державного бюджету було виділено 5,6 мільярда гривень.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, з цих коштів 1,1 млрд грн спрямують для зведення фортифікаційних споруд в Донецькій області, понад 1 млрд грн — для будівництва оборонних рубежів у Запорізькій області, 1,5 млрд грн – для Сумщини та 300 і 400 млн грн для Миколаївщини та Херсонщини відповідно.

У Міністерстві економіки додали, що від початку 2024 року, з урахуванням цього рішення, на фортифікаційні роботи вже було виділено понад 25 мільярдів гривень, а будівельні роботи тривають цілодобово.

Зміцнення оборонних рубежів

19 січня під час засідання уряду з резервного фонду державного бюджету було виділено 17,5 млрд грн для посилення обороноздатності та захисту кордону.

12 грудня Кабінет міністрів також виділив понад 2,5 млрд грн з резервного фонду держбюджету на підвищення обороноздатності країни. Окрім цього, для Державної прикордонної служби з резервного фонду виділено ще 120 млн грн для облаштування та зміцнення державного кордону.

Окрім цього, для Державної прикордонної служби з резервного фонду виділено ще 120 млн грн для облаштування та зміцнення державного кордону.

За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, у минулому році з резервного фонду було виділено понад 1,7 мільярда гривень на будівництво фортифікацій, зокрема, в північних і східних регіонах.

Нагадаємо, у серпні 2023 року український уряд виділив з резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України, а саме Харківщини і Чернігівщини.

Автор:
Тетяна Гойденко