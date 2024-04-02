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Кабмін виділив ще 5,6 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд
На засіданні уряду 2 квітня було прийнято рішення про додаткове фінансування будівництва оборонних споруд. Для цього з резервного фонду державного бюджету було виділено 5,6 мільярда гривень.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, з цих коштів 1,1 млрд грн спрямують для зведення фортифікаційних споруд в Донецькій області, понад 1 млрд грн — для будівництва оборонних рубежів у Запорізькій області, 1,5 млрд грн – для Сумщини та 300 і 400 млн грн для Миколаївщини та Херсонщини відповідно.
У Міністерстві економіки додали, що від початку 2024 року, з урахуванням цього рішення, на фортифікаційні роботи вже було виділено понад 25 мільярдів гривень, а будівельні роботи тривають цілодобово.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Зміцнення оборонних рубежів
19 січня під час засідання уряду з резервного фонду державного бюджету було виділено 17,5 млрд грн для посилення обороноздатності та захисту кордону.
12 грудня Кабінет міністрів також виділив понад 2,5 млрд грн з резервного фонду держбюджету на підвищення обороноздатності країни. Окрім цього, для Державної прикордонної служби з резервного фонду виділено ще 120 млн грн для облаштування та зміцнення державного кордону.
Окрім цього, для Державної прикордонної служби з резервного фонду виділено ще 120 млн грн для облаштування та зміцнення державного кордону.
За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, у минулому році з резервного фонду було виділено понад 1,7 мільярда гривень на будівництво фортифікацій, зокрема, в північних і східних регіонах.
Нагадаємо, у серпні 2023 року український уряд виділив з резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України, а саме Харківщини і Чернігівщини.