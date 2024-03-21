Українські та нідерландські оборонні компанії підписали п'ять угод

Українські та нідерландські компанії, що працюють у сфері оборонної промисловості, підписали перші документи про співпрацю в межах безпекової угоди.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Зазначається, що 20 березня відбулась зустріч представників відомства та підприємців з делегацією з Королівства Нідерланди.

Під час зустрічі між українськими й нідерландськими підприємствами було підписано 5 документів щодо співпраці у сфері оборонної промисловості.

Підписані документи стосуються співпраці між українськими та нідерландськими компаніями у галузі інновацій оборонного сектору.

"Ці напрями включають спільну розробку автономних систем, рішень на основі ШІ та інших технологічних продуктів. Плануємо напрацювати низку спільних проектів вже найближчим часом”, – зауважив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв.

За словами міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, ця перша торговельна делегація є конкретною реалізацією Угоди про безпеку між Україною та Нідерландами.

"Обидві країни отримають вигоду від цієї співпраці. Існує багато можливостей і потреб, особливо в сфері високотехнологічних інновацій. Технологічні інновації стають все більш важливими під час війни, що робить обмін знаннями та практичним досвідом незамінним", – підкреслила Кайса Оллонгрен.

Зауважимо, 20 березня Нідерланди оголосили про виділення €150 млн на закупівлю боєприпасів "повітря-земля" для винищувачів F-16 і €200 млн на закупівлю безпілотників для України.

Також Нідерланди виділять понад 100 мільйонів євро Україні на ініціативу із закупівлі артилерійських снарядів поза межами ЄС.