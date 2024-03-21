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Категорія
Промисловість
Дата публікації

Українські та нідерландські оборонні компанії підписали п'ять угод

Українські та нідерландські оборонні компанії підписали п'ять угод
Фото: Мінстратегпром

Українські та нідерландські компанії, що працюють у сфері оборонної промисловості, підписали перші документи про співпрацю в межах безпекової угоди.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. 

Зазначається, що 20 березня відбулась зустріч представників відомства та підприємців з делегацією з Королівства Нідерланди.

Під час зустрічі між українськими й нідерландськими підприємствами було підписано 5 документів щодо співпраці у сфері оборонної промисловості.

Підписані документи стосуються співпраці між українськими та нідерландськими компаніями у галузі інновацій оборонного сектору.

Фото 2 — Українські та нідерландські оборонні компанії підписали п'ять угод

"Ці напрями включають спільну розробку автономних систем, рішень на основі ШІ та інших технологічних продуктів. Плануємо напрацювати низку спільних проектів вже найближчим часом”, – зауважив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв.

За словами міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, ця перша торговельна делегація є конкретною реалізацією Угоди про безпеку між Україною та Нідерландами.

Фото 3 — Українські та нідерландські оборонні компанії підписали п'ять угод

"Обидві країни отримають вигоду від цієї співпраці. Існує багато можливостей і потреб, особливо в сфері високотехнологічних інновацій. Технологічні інновації стають все більш важливими під час війни, що робить обмін знаннями та практичним досвідом незамінним", – підкреслила Кайса Оллонгрен.

Зауважимо, 20 березня Нідерланди оголосили про виділення €150 млн на закупівлю боєприпасів "повітря-земля" для винищувачів F-16 і €200 млн на закупівлю безпілотників для України.

Також Нідерланди виділять понад 100 мільйонів євро Україні на ініціативу із закупівлі артилерійських снарядів поза межами ЄС.

Автор:
Світлана Манько