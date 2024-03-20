Нідерланди виділяють €350 млн на боєприпаси для F-16 та дрони для України

Нідерланди оголосили про виділення €150 млн на закупівлю боєприпасів "повітря-земля" для винищувачів F-16 і €200 млн на закупівлю безпілотників для України.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен, передає Defensie.nl.

Також Нідерланди знову відправляють до Румунії раніше обіцяні винищувачі F-16, які будуть використовуватися там у навчальному центрі для українських та румунських пілотів. Йдеться не тільки про самі літаки, а й про всі супутні запчастини та боєприпаси. Зазначається, що ці снаряди будуть закуповуватися безпосередньо у промисловості.

У Міноборони Нідерландів нагадали, що для навчань в Румунії вже було надано 18 винищувачів F-16. 24 літаки, які залишились, також призначені для постачання в Україну. Наразі частину з них готують до цього, і це робиться за погодженням із партнерами по коаліції.

Також Нідерланди виділяють €200 млн на закупівлю значної кількості безпілотників ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance), які будуть передані Україні. Повідомляється, що це також робиться за узгодженням з іншими партнерами та українськими Збройними силами.

"Ці безпілотники вже використовуються і добре зарекомендували себе на полі бою", - сказала міністр Оллонгрен.

Раніше повідомлялося, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Додамо, що міністр національної оборони Канади Білл Блер, який взяв участь у 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", оголосив, що Канада надасть нову допомогу у розмірі $60 млн на створення інфраструктури для винищувачів F-16 в Україні та їх обслуговування.

Винищувачі F-16 для України

Наразі Україна веде підготовку інфраструктури для експлуатації західних винищувачів F-16, виходячи з того, що вони будуть однією з цілей для ударів росіян.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, за оптимістичним сценарієм, поставки літаків будуть у першій половині 2024 року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.

Щоб Україна змогла отримати та обслуговувати сучасні винищувачі, при Міністерстві оборони України було створено спеціальну структуру, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським в грудні повідомив, що Нідерланди почали готувати до передачі в Україну першу партію винищувачів F-16, яка складатиметься з 18 літаків. Загалом Нідерланди готові надати Україні 42 літаки.

Від Данії Україна може отримати перші шість літаків F-16 орієнтовно у другому кварталі-2024, хоча попередньо очікувалось, що винищувачі будуть передані нашій країні на початку 2024 року.

Фото: ua.depositphotos.com