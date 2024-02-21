У США розповіли, коли українські пілоти закінчать навчання на F-16

Перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Про це повідомляє CNN.

Як розповіла речниця Національної гвардії штату Аризона капітан Ерін Генніган, українська група пілотів почала навчання в середині жовтня на базі 162-го винищувального авіакрила в Тусоні.

За даними Пентагону, процес навчання триватиме кілька місяців.

Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні.

Третя група наразі вивчає необхідну англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.

Очікується, що всі пілоти завершать підготовку в період із травня до серпня, хоча точний графік залежить від прогресу в опануванні програми.

Минулого літа коаліція країн на чолі з Данією почала тренувати українських пілотів на літаках США.

Нідерланди, Данія та Норвегія зобов’язалися надати Україні літаки F-16 після закінчення програми навчання.

США також зобов'язалися схвалити передачу літаків, щойно навчання буде завершено.

Винищувачі F-16 для України

Наразі Україна веде підготовку інфраструктури для експлуатації західних винищувачів F-16, виходячи з того, що вони будуть однією з цілей для ударів росіян.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, за оптимістичним сценарієм, поставки літаків будуть у першій половині 2024 року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.

Щоб наша країна змогла отримати та обслуговувати сучасні винищувачі, при Міністерстві оборони України було створено спеціальну структуру, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що Нідерланди почали готувати до передачі в Україну першу партію винищувачів F-16, яка складатиметься з 18 літаків.

Загалом Нідерланди готові надати Україні 42 літаки.

Україна може отримати від Данії перші шість літаків F-16 орієнтовно у другому кварталі-2024, хоча попередньо очікувалось, що винищувачі будуть передані нашій країні на початку цього року.