Чехія виділила майже €1 млн для навчання українських студентів-пілотів

В Празі за підтримки Чеського технічного університету відбулася презентація проекту, який передбачає навчання 20 студентів Національного авіаційного університету України на пілотів цивільної авіації.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Студенти, які внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні втратили можливість проходити льотну практику, тепер мають змогу навчатися на авіаційній базі в Карлових Варах.

Через закрите небо над Україною, льотна практика неможлива, тому студенти тренуються у Чехії, аби забезпечити майбутнє української авіації кваліфікованими кадрами.

"В Україні, на жаль, зараз зупинена льотна практика через повномасштабну війну, через бойові дії. Небо над Україною закрите, тому льотну практику здійснювати неможливо. Тому ми тренуємося тут, щоб у майбутньому забезпечити нашу авіацію, гарними кадрами", – розповів Радіо Свобода студент НАУ Данило Осадчий, який нині навчається в Чехії.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на презентації зазначив, що програма триватиме до кінця 2024 року і коштувала чеському бюджету 22 мільйони чеських крон (майже 1 мільйон євро). Він відзначив, що більша частина коштів іде на практичні заняття, а решта - на співпрацю університетів у навчальних планах, що сприяє наближенню України до стандартів ЄС.

Ліпавський також повідомив, що США через свою програму співробітництва в галузі розвитку надали Чеському технічному університету ще 10 мільйонів крон для підтримки цієї академічної ініціативи.

Що стосується навчання військових пілотів, то Ліпавський зазначив, що не може розголошувати дану інформацію, хоча раніше Чехія повідомляла, що також візьме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16. Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що його країна також передасть Україні більше ударних вертольотів і сотні тисяч великокаліберних боєприпасів.