Чехия выделила около €1 млн для обучения украинских студентов-пилотов

В Праге при поддержке Чешского технического университета состоялась презентация проекта, предусматривающего обучение 20 студентов Национального авиационного университета Украины на пилотов гражданской авиации.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Студенты, которые в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине потеряли возможность проходить летную практику, теперь могут учиться на авиационной базе в Карловых Варах.

Из-за закрытого неба над Украиной летная практика невозможна, поэтому студенты тренируются в Чехии, чтобы обеспечить будущее украинской авиации квалифицированными кадрами.

"В Украине, к сожалению, сейчас остановлена летная практика из-за полномасштабной войны, из-за боевых действий. Небо над Украиной закрыто, поэтому летную практику осуществлять невозможно. Поэтому мы тренируемся здесь, чтобы в будущем обеспечить нашу авиацию, хорошими кадрами", – рассказал Радио Свобода. студент НАУ Даниил Осадчий, ныне обучающийся в Чехии.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на презентации отметил, что программа продлится до конца 2024 года и обошлась чешскому бюджету в 22 миллиона чешских крон (почти 1 миллион евро). Он отметил, что большая часть средств идет на практические занятия, а остальные – на сотрудничество университетов в учебных планах, что способствует приближению Украины к стандартам ЕС.

Липовский также сообщил, что США через свою программу сотрудничества в области развития предоставили Чешскому техническому университету еще 10 миллионов крон для поддержки этой академической инициативы.

Что касается обучения военных пилотов, то Липовский отметил, что не может разглашать эту информацию, хотя ранее Чехия сообщала, что также примет участие в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что его страна также передаст Украине больше ударных вертолетов и сотни тысяч крупнокалиберных боеприпасов.