Чехія під час візиту Зеленського оголосила про новий потужний оборонний пакет для України

Чехія передасть на потреби ЗСУ ударні вертольоти і сотні тисяч великокаліберних боєприпасів. Чехія також візьме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленським за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

"Хочу подякувати премʼєр-міністру Чехії Петру Фіалі, уряду та всій Чехії за новий потужний, дуже вчасний оборонний пакет для України – це саме те, що потрібно. Кожен такий прояв солідарності робить ближчим закінчення цієї страшної війни, розвʼязаної Російською Федерацією", - зауважив Зеленський.

Він також подякував за підтримку усіх українців, наших переселенців, які в Чехії отримали захист від російського терору, від цієї нелюдяності й агресії.

"Україна завжди буде вдячна за гостинність Чехії, за таку потужну підтримку, за допомогу нашим жінкам, дітям – усім українцям. Упевнений, разом забезпечимо всі необхідні умови, щоб наші люди могли повернутися додому, в Україну перемоги", - підкреслив Зеленський.

Як заявив прем'єр-міністр Петр Фіала, Чехія передасть Україні більше ударних вертольотів і сотні тисяч великокаліберних боєприпасів.

Крім того, Чехія візьме участь у підготовці українських пілотів, зокрема й на винищувачах F-16. Також країна передасть симулятори, аби пілоти могли тренуватися в Україні.

Фіала нагадав, що Чехія є одним з найактивніших "помічників" України в усіх галузях – фінансовій, економічній, гуманітарній, а також одним із найбільших постачальників військової техніки та амуніції.

"Кожен день від початку війни з Чехії в Україну відправляються в середньому 10 тисяч одиниць амуніції і щонайменше один танк, ЗРК, спеціальний автомобіль і тому подібне", - підрахував очільник уряду Чехії.

Він додав, що Прага також працює з іншими партнерами у напрямку ремонту важкої техніки на чеських підприємствах ВПК. Як приклад він навів ремонт танків Т-72 разом з Нідерландами.

Зеленський, який перебуває в Празі з візитом, наголосив, що Чехія надає не меншу допомогу, ніж великі європейські держави, і реагує дуже гнучко та вчасно.

Зауважимо, чеське військово-ремонтне підприємство VOP CZ в Новоїчиному спільно з “Укроборонпром” найближчим часом розпочнуть ремонт українських танків Т-64.

Крім того, чеська ініціатива “Подарунок для Путіна” (Dárek pro Putina), зібрала 2,3 млн дол на закупівлю реактивної системи залпового вогню RM-70 і 365 ракет.