Чеське VOP і "Укроборонпром" спільно ремонтуватимуть українські танки Т-64

Чеське військово-ремонтне підприємство VOP CZ в Новоїчиному спільно з “Укроборонпром” найближчим часом розпочнуть ремонт українських танків Т-64.

Про це повідомляє Міністерство оборони Чехії.

Про точну кількість техніки, яка буде відремонтована в Чехії не повідомляють з міркувань безпеки.

Контракт на ремонт і модернізацію танків Т-64 української армії держпідприємство уклало на підставі меморандуму між державними підприємствами VOP CZ та Українським державним концерном "Укроборонпром" від лютого цього року.

Після ремонту танки знову будуть відправлені безпосередньо на поле бою.

"Чехія підтримує і підтримуватиме Україну в боротьбі з російським агресором. Ми надаємо військову техніку, навчаємо українських військових, а тепер допомагаємо з ремонтом української техніки. Ми пропонуємо свої знання та навички для навчання та ремонту, а також отримуємо безцінний бойовий досвід від українців", – сказала міністр оборони Яна Чернохова.

Повідомляється, що дані танки десятиліттями стояли на зберіганні і потребують повного розбирання, заміни багатьох запчастин і повного відновлення боєздатності.

"Загалом модернізація відбуватиметься під технічним контролем фахівців української сторони, за її безпосередньої участі. Танки будуть оснащені засобами оптичної системи спостереження, кращим зв’язком і так далі", – пояснює директор компанії Марек Шпок, додаючи, що все відбуватиметься в умовах посилених заходів безпеки.

Раніше "Укроборонпром" запусктив спільний центр з ремонту танків на механічному заводі Bumar-Łabędy у Польщі.