Перша група українських пілотів розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії

Перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Великій Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що в рамках внеску Великої Британії в міжнародну коаліцію військово-повітряних сил для України, яка передбачає спільну роботу союзників і партнерів для посилення військово-повітряних можливостей України, у серпні розпочалися тренування українських пілотів.

Вони стосувалися пілотування та навчання авіаційної термінології англійською мовою.

Наразі навчання завершили шість українських льотчиків, ще десять залишаються в Британії для базової льотної підготовки та освоєння авіамедицини та проходження тренувань у центрифузі.

Як зауважують в Міноборони Британії, навчальна програма була розроблена, щоб дати пілотам-стажерам навички, необхідні для переходу до наступного етапу навчання на винищувачах у країнах-партнерах, і наблизити майбутніх українських пілотів до стандартного підходу НАТО до польотів.

Окрім підготовки пілотів, десятки українських авіатехніків також проходять підготовку англійської мови, орієнтовану на інженерну справу.

"Я пишаюся підтримкою, яку Королівські повітряні сили надають наступному поколінню українських, які стануть першою лінією оборони в захисті українського неба", - зауважив міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Він додав, що в майбутньому Україна матиме сучасні військово-повітряні сили, сформовані на базі високоефективних винищувачів четвертого покоління F-16.

"Україна високо цінує підготовку пілотів, яку надають Великобританія та інші партнери, щоб допомогти нам підготуватися до експлуатації F-16 в Україні.Це швидка та ефективна програма для озброєння українських пілотів навичками, необхідними їм у війні проти Росії", - заявив міністр оборони України Рустем Умеров.

Винищувачі F-16 для України

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що Нідерланди почали готувати до передачі в Україну першу партію винищувачів F-16, яка складатиметься з 18 літаків.

Загалом Нідерланди готові надати Україні 42 літаки.

Також навесні наступного року Данія планує передати Україні першу партію американських винищувачів F-16. У серпні ж у цій країні розпочалося навчання восьми українських пілотів управлінню такими літаками.

Зауважимо,Україна наразі немає відповідної інфраструктури для експлуатації винищувачів F-16.За оптимістичним сценарієм поставки літаків будуть у першій половині наступного року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.