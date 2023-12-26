Первая группа украинских пилотов начала тренировку на истребителях F-16 в Дании

Первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании.

Отмечается, что в рамках вклада Великобритании в международную коалицию военно-воздушных сил для Украины, которая предусматривает совместную работу союзников и партнеров по усилению военно-воздушных возможностей Украины, в августе началась тренировка украинских пилотов.

Они касались пилотирования и обучения авиационной терминологии на английском языке.

Учеба завершила шесть украинских летчиков, еще десять остаются в Британии для базовой летной подготовки и освоения авиамедицины и прохождения тренировок в центрифуге.

Как отмечают в Минобороны Британии, обучающая программа была разработана, чтобы дать пилотам-стажерам навыки, необходимые для перехода к следующему этапу обучения на истребителях в странах-партнерах, и приблизить будущих украинских пилотов к стандартному подходу НАТО к полетам.

Кроме подготовки пилотов, десятки украинских авиатехников также проходят подготовку английского языка, ориентированного на инженерное дело.

"Я горжусь поддержкой, которую Королевские воздушные силы оказывают следующему поколению украинских, которые станут первой линией обороны в защите украинского неба", – отметил министр обороны Британии Грант Шаппс.

Он добавил, что в будущем у Украины будут современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективных истребителей четвертого поколения F-16.

"Украина высоко ценит подготовку пилотов, предоставляемую Великобританией и другими партнерами, чтобы помочь нам подготовиться к эксплуатации F-16 в Украине. Это быстрая и эффективная программа для вооружения украинских пилотов навыками, необходимыми им в войне против России", - заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Истребители F-16 для Украины.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что Нидерланды начали готовить к передаче в Украину первую партию истребителей F-16, состоящую из 18 самолетов.

Всего Нидерланды готовы предоставить Украине 42 самолета.

Весной следующего года Дания планирует передать Украине первую партию американских истребителей F-16. В августе же в этой стране началось обучение восьми украинских пилотов управлению такими самолетами.

Отметим, что Украина пока нет соответствующей инфраструктуры для эксплуатации истребителей F-16. По оптимистическому сценарию поставки самолетов будут в первой половине следующего года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.