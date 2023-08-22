Дания начала обучение украинских пилотов на F-16

В рамках обязательств передать Украине боевые самолеты в Дании стартовало обучение восьми украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сообщили вооруженные силы Дании, передает агентство Reuters.

Учения восьми украинских пилотов организовали на датской военной авиабазе в Скридструп, куда кроме украинских военных также прибыли 65 других специалистов. Их научат техническому обслуживанию самолетов.

Дания пообещала поставить в Украину 19 самолетов F-16, первые шесть из которых должны быть отправлены к Новому году. Страна в общей сложности имеет 43 самолета F-16 и по соображениям безопасности не разглашает, сколько из них активно используют.

Напомним, в июле министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов. Как замечал чиновник, лидерство в этом процессе взяли на себя Дания и Нидерланды.

К обучению украинских пилотов на истребителях F-16, кроме стран ЕС, могут присоединиться США. Но при условии, что участников подготовки будет больше, чем смогут принять европейские страны.

Кроме того, участие в тренировке украинских пилотов примет Греция, о чем стало известно во время визита Зеленского в страну.