ЕС может компенсировать членам блока часть расходов на F-16 для Украины

Европейский Союз готов компенсировать странам-членам блока часть расходов на поставку истребителей F-16 в Украину. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Europa Press.

Он отметил, что эта передача истребителей является не результатом соглашения с ЕС, а "двусторонним решением нескольких стран, которые сформировали группу для координации своих действий". Однако блок несомненно профинансирует часть стоимости этой помощи, если страны, предоставляющие ее, попросят об этом.

Боррель уверен, что F-16 могут стать поддержкой для Украины, хоть эти воздушные судна и нельзя применить очень скоро, ведь сначала нужно научить пилотов, что является долгой задачей.

"Но чем раньше вы начнете, тем лучше", – сказал он.

Как напомнил еврочиновник, Украина давно требовала оказания авиационной поддержки. Авиация и ракеты большой дальности были бы необходимы, чтобы помешать России продолжить удары по украинским городам.

Передача F-16: хронология обсуждений

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается месяцами. В мае президент Владимир Зеленский после визита в Великобританиюанонсировал создание коалиции самолетов.

Одним из главных аспектов является обучение украинских пилотов и техперсонала на западной технике. В июле министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинцев. Как отмечал чиновник, лидерство в этом процессе взяли на себя Дания и Нидерланды.

На днях стало известно, что обучение украинских пилотов, инженеров и техников на F-16 началось.

А 20 августа Зеленский во время визита в Нидерланды объявил о договоренности касательно передачи 42 истребителей F-16 Украине. Также в тот день стало известно, что Дания предоставит 19 таких самолетов.