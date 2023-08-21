F-16 для Украины: министр обороны Дании назвал условие использования истребителей

Украина получит истребители F-16 с условием, что будет использовать их только на своей территории. Об этом заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен, передает Reuters.

"Мы дарим вооружение при условии, что оно будет использовано для изгнания врага с территории Украины. И не дальше", – сказал чиновник.

Он добавил, что это касается не только воздушных суден, но и танков и другой техники.

Передача F-16: хронология обсуждений

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается месяцами. В мае президент Владимир Зеленский после визита в Великобританию анонсировал создание коалиции самолетов.

Одним из главных вопросов является обучение украинских пилотов и техперсонала на западной технике. В июле министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинцев. Как отмечал чиновник, лидерство в этом процессе взяли на себя Дания и Нидерланды.

На днях стало известно, что обучение украинских пилотов, инженеров и техников на F-16 началось.

А 20 августа Зеленский во время визита в Нидерланды объявил о договоренности касательно передачи 42 истребителей F-16 Украине. Также в тот день стало известно, что Дания предоставит 19 таких самолетов.