Уряд виділив додаткові 8 млрд грн на фортифікаційні споруди

Під час засідання уряду 23 квітня було вирішено виділити додатково більш ніж 8 мільярдів гривень з державного бюджету на будівництво фортифікаційних споруд.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, цей крок спрямований на створення надійного оборонного валу, що забезпечить захист військових та зміцнить обороноздатність країни на полі бою.

"Шляхом перерозподілу видатків держбюджету сьогодні понад 8 млрд грн виділяємо на будівництво фортифікацій. (…) Наше завдання – створити надійний оборонний вал, що захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою", - зазначив він.

Шмигаль додав, що з початку 2024 року, уряд вже спрямував майже 38 мільярдів гривень на зміцнення оборонних рубежів країни, а всі додаткові ресурси держава також буде також направляти на обороноздатність держави.

Зміцнення оборонних рубежів

2 квітня на засіданні уряду було прийнято рішення про додаткове фінансування будівництва оборонних споруд. Для цього з резервного фонду державного бюджету було виділено 5,6 мільярда гривень.

19 січня під час засідання уряду з резервного фонду державного бюджету було виділено 17,5 млрд грн для посилення обороноздатності та захисту кордону.

12 грудня Кабінет міністрів також виділив понад 2,5 млрд грн з резервного фонду держбюджету на підвищення обороноздатності країни. Окрім цього, для Державної прикордонної служби з резервного фонду виділено ще 120 млн грн для облаштування та зміцнення державного кордону.

Окрім цього, для Державної прикордонної служби з резервного фонду виділено ще 120 млн грн для облаштування та зміцнення державного кордону.

За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, у минулому році з резервного фонду було виділено понад 1,7 мільярда гривень на будівництво фортифікацій, зокрема, в північних і східних регіонах.

Нагадаємо, у серпні 2023 року український уряд виділив з резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України, а саме Харківщини і Чернігівщини.