Три чверті роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні – дослідження

74% роботодавців, опитаних у рамках Дослідження ринку праці України, відзначили, що відчувають дефіцит кадрів. Ще 17% опитаних зіткнулися з кадровим голодом частково. Такі результати дослідження опублікувала Європейська Бізнес Асоціація.

Зазначається, що показник значно підвищився порівняно з попереднім періодом (55% восени 2023 року). Водночас, 7% опитаних зазначили, що зовсім не відчувають дефіциту кадрів.

ЄБА проаналізувала відповіді 109 фахівців зі сфери управління персоналом. Понад 60% учасників представлять міжнародний бізнес. 50% компаній є представниками великого бізнесу, 43% середнього бізнесу та 7% малого бізнесу. Дослідження проводили з лютого до квітня 2024 року, воно охоплювало період серпень 2023 - квітень 2024 років.

Також HR-спільнота сформувала перелік вакансій, які, на їхню думку, найскладніше закрити:

менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);

спеціаліст вузького профілю;

спеціаліст зі знанням англійської мови;

маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;

юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес аналітик;

інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;

слюсар, механік;

виробничий персонал;

робітники магазину: кухар, пекар, піцейоло;

обслуговуючий персонал;

комерційний директор;

топ менеджмент;

менеджери ЗЕД та митний брокер.

Серед інших проблем, які існують на ринку праці України, опитані виокремили дефіцит талантів, відтік кваліфікованих кадрів за кордон, брак фахівців зі знанням англійської мови.

Чимало викликів пов’язані з війною та мобілізацією, зокрема перерозподіл робочих сил всередині країни (концентрація кандидатів в більш безпечних регіонах), офіційне працевлаштування військовозобов’язаних (через ризик бути мобілізованим).

Крім того, серед названих пробем: вигорання і втома співробітників, неготовність рекрутерів і роботодавців до співпраці з кандидатами 40+, диспропорції між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу, відсутність стратегічного управління демографічними процесами тощо.

Україні бракує робочих рук

Окрім викликів, пов’язаних зі спадом економіки під час війни, проблемами з логістикою та внутрішнім попитом, перед бізнесом стоїть ще одна важлива проблема – брак кадрів. Особливо гостро це відчувають компанії, де більшість працівників – чоловіки працездатного віку. І якщо малий бізнес гнучкіший, то великому бізнесу часто доводиться балансувати між збереженням виробництва й економіки країни та її захистом.

До прикладу, Група “Метінвест” бізнесмена Ріната Ахметова в деяких сегментах через дефіцит кадрів не може наразі вийти навіть на показники 50-60% свого довоєнного виробництва. Наразі кожен шостий працівник компанії мобілізований до лав ЗСУ.

За прогнозами експертів, Україні не вистачатиме до 4,5 мільйона робочих рук уже до 2030 року. Виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап додав, що протягом шести років 2 мільйони людей вийдуть із ринку праці через старіння та міграційні процеси.

На думку експерта, для вирішення проблеми дефіциту кадрів існують два способи – або знайти ці мільйони робочих рук, або підвищувати продуктивність праці, щоб скоротити потребу у кількості фахівців. Як вважає Криволап, держава має стимулювати українців до повернення з-за кордону і змінити міграційну політику.

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