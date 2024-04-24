Три четверти работодателей испытывают дефицит кадров в Украине – исследование

74% работодателей, опрошенных в рамках исследования рынка труда Украины, отметили, что испытывают дефицит кадров. Еще 17% опрошенных столкнулись с кадровым голодом частично. Такие результаты исследования опубликовала Европейская Бизнес Ассоциация.

Указывается, что показатель значительно повысился по сравнению с предыдущим периодом (55% осенью 2023 года). В то же время 7% опрошенных отметили, что совсем не испытывают дефицита кадров.

ЕБА проанализировала ответы 109 специалистов из сферы управления персоналом. Более 60% участников представят международный бизнес. 50% компаний являются представителями крупного бизнеса, 43% среднего и 7% малого бизнеса. Исследование проводилось с февраля по апрель 2024 года, оно охватывало период с августа 2023 по апрель 2024 годов.

Также HR-сообщество сформировало перечень вакансий, которые, по их мнению, сложнее всего закрыть:

менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);

специалист узкого профиля;

специалист со знанием английского языка;

маркетолог, ИТ-специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;

юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;

инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;

слесарь, механик;

производственный персонал;

рабочие магазина: повар, пекарь, пиццейоло;

обслуживающий персонал;

коммерческий директор;

топ менеджмент;

менеджеры ВЭД и таможенный брокер.

Среди других проблем, существующих на рынке труда Украины, опрошенные выделили дефицит талантов, отток квалифицированных кадров за границу, нехватку специалистов со знанием английского языка.

Многие вызовы связаны с войной и мобилизацией, в частности перераспределение рабочих сил внутри страны (концентрация кандидатов в более безопасных регионах), официальное трудоустройство военнообязанных (из-за риска быть мобилизованным).

Кроме того, среди названных пробем: выгорание и усталость сотрудников, неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами 40+, диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса, отсутствие стратегического управления демографическими процессами.

Украине не хватает рабочих рук

Кроме вызовов, связанных со спадом экономики во время войны, проблемами с логистикой и внутренним спросом, перед бизнесом стоит еще одна немаловажная проблема – нехватка кадров. Особенно остро это чувствуют компании, где большинство работников – мужчины трудоспособного возраста. И если малый бизнес более гибок, то крупному бизнесу часто приходится балансировать между сохранением производства и экономики страны и его защитой.

К примеру, Группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в некоторых сегментах из-за дефицита кадров не может пока выйти даже на показатели 50-60% своего довоенного производства. Сейчас каждый шестой работник компании мобилизован в ряды ВСУ.

По прогнозам экспертов, Украине не будет хватать до 4,5 миллионов рабочих рук уже к 2030 году. Исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап добавил, что в течение шести лет 2 миллиона человек выйдут с рынка труда из-за старения и миграционных процессов.

По мнению эксперта, для решения проблемы дефицита кадров существуют два способа – либо найти эти миллионы рабочих рук, либо повышать производительность труда, чтобы сократить потребность в количестве специалистов. Как считает Криволап, государство должно стимулировать украинцев возвращаться из-за границы и изменить миграционную политику.

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