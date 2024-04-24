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Три четверти работодателей испытывают дефицит кадров в Украине – исследование
74% работодателей, опрошенных в рамках исследования рынка труда Украины, отметили, что испытывают дефицит кадров. Еще 17% опрошенных столкнулись с кадровым голодом частично. Такие результаты исследования опубликовала Европейская Бизнес Ассоциация.
Указывается, что показатель значительно повысился по сравнению с предыдущим периодом (55% осенью 2023 года). В то же время 7% опрошенных отметили, что совсем не испытывают дефицита кадров.
ЕБА проанализировала ответы 109 специалистов из сферы управления персоналом. Более 60% участников представят международный бизнес. 50% компаний являются представителями крупного бизнеса, 43% среднего и 7% малого бизнеса. Исследование проводилось с февраля по апрель 2024 года, оно охватывало период с августа 2023 по апрель 2024 годов.
Также HR-сообщество сформировало перечень вакансий, которые, по их мнению, сложнее всего закрыть:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);
- специалист узкого профиля;
- специалист со знанием английского языка;
- маркетолог, ИТ-специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;
- юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;
- инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;
- слесарь, механик;
- производственный персонал;
- рабочие магазина: повар, пекарь, пиццейоло;
- обслуживающий персонал;
- коммерческий директор;
- топ менеджмент;
- менеджеры ВЭД и таможенный брокер.
Среди других проблем, существующих на рынке труда Украины, опрошенные выделили дефицит талантов, отток квалифицированных кадров за границу, нехватку специалистов со знанием английского языка.
Многие вызовы связаны с войной и мобилизацией, в частности перераспределение рабочих сил внутри страны (концентрация кандидатов в более безопасных регионах), официальное трудоустройство военнообязанных (из-за риска быть мобилизованным).
Кроме того, среди названных пробем: выгорание и усталость сотрудников, неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами 40+, диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса, отсутствие стратегического управления демографическими процессами.
Украине не хватает рабочих рук
Кроме вызовов, связанных со спадом экономики во время войны, проблемами с логистикой и внутренним спросом, перед бизнесом стоит еще одна немаловажная проблема – нехватка кадров. Особенно остро это чувствуют компании, где большинство работников – мужчины трудоспособного возраста. И если малый бизнес более гибок, то крупному бизнесу часто приходится балансировать между сохранением производства и экономики страны и его защитой.
К примеру, Группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в некоторых сегментах из-за дефицита кадров не может пока выйти даже на показатели 50-60% своего довоенного производства. Сейчас каждый шестой работник компании мобилизован в ряды ВСУ.
По прогнозам экспертов, Украине не будет хватать до 4,5 миллионов рабочих рук уже к 2030 году. Исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап добавил, что в течение шести лет 2 миллиона человек выйдут с рынка труда из-за старения и миграционных процессов.
По мнению эксперта, для решения проблемы дефицита кадров существуют два способа – либо найти эти миллионы рабочих рук, либо повышать производительность труда, чтобы сократить потребность в количестве специалистов. Как считает Криволап, государство должно стимулировать украинцев возвращаться из-за границы и изменить миграционную политику.
Источник фото: ua.depositphotos.com