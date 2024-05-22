Николаев будет перерабатывать строительный мусор от обстрелов в сотрудничестве с Японией

Николаев будет сотрудничать с японским агентством международного сотрудничества (JICA) в направлении переработки строительного мусора, который образуется в результате обстрелов.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, пишет "Укринформ".

«JICA согласилась сотрудничать с Николаевом по переработке строительных отходов. Мы уже получили в рамках этого проекта технику на один миллион евро», – отметил Сенкевич.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о дополнительном оборудовании для переработки строительного мусора, в частности оставшемся после обстрелов.

Как сообщил Сенкевич, проектом будут управлять городские власти. Сейчас идет работа над организацией специальной площадки при одном из коммунальных предприятий, где будет размещено это оборудование.

Проект предполагает разборку и переработку разрушенных конструкций не только в Николаеве, но и на прилегающей территории и даже в Херсонской области. В целях безопасности его детали не разглашаются.

Также, по информации Сенкевича, Николаев будет искать финансирование и для строительства асфальтового завода, который будет производить из отходов материал для строительства дорог.

Партнеры передали Украине оборудование для управления отходами разрушений

Напомним, Япония, ЕС и UNDP передали общинам Киевщины, Черниговщины, Николаевщины и Херсонщиныоборудование управления отходами разрушений и бытовыми отходами.

Инициатива направлена на создание одной из первых в Украине площадок для переработки разрушительных отходов с полным циклом, который сможет обработать более 75 тысяч кубических метров отходов, собранных на временном месте хранения отходов в Буче.

Для восстановления Украины будут использовать строительные отходы от разрушений

Украина планирует использовать для восстановления отходов от разрушений, являющихся одним из принципов внедрения циркулярной экономики.

По данным органов местного самоуправления, по состоянию на конец 2023 года по всей стране образовалось более 450 тысяч тонн строительных отходов от разрушений.

Заметим, объемы послевоенного восстановления украинских городов и сел, пострадавших в результате войны, делает цемент стратегическим продуктом Украины. Из-за масштабов восстановления некоторые эксперты уже прогнозируют дефицит ключевого стройматериала во время восстановления. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.