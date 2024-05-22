Миколаїв перероблятиме будівельне сміття від обстрілів у співпраці з Японією

Миколаїв співпрацюватиме з японською агенцією міжнародного співробітництва (JICA) у напрямку переробки будівельного сміття, яке утворюється внаслідок обстрілів.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, пише "Укрінформ".

«JICA погодилася співпрацювати з Миколаєвом у плані переробки будівельних відходів. Ми вже отримали в межах цього проєкту техніку на один мільйон євро», - зауважив Сєнкевич.

За його словами, наразі вирішується питання про додаткове обладнання для переробки будівельного сміття, зокрема того, яке залишається після обстрілів

Як повідомив Сєнкевич, проєктом управлятиме міська влада. Зараз триває робота над організацією спеціального майданчика при одному з комунальних підприємств, де буде розміщено це обладнання.

Проєкт передбачає розбирання і переробку зруйнованих конструкцій не лише у Миколаєві, а й на прилеглій території та навіть у Херсонській області. З метою безпеки наразі його деталі не розголошуються.

Також, за інформацією Сєнкевича, Миколаїв буде шукати фінансування і для зведення асфальтового заводу, який вироблятиме з відходів матеріал для будівництва доріг.

Партнери передали Україні обладнання для управління відходами руйнувань

Нагадаємо, Японія, ЄС та UNDP передали громадам Київщини, Чернігівщини, Миколаївщини та Херсонщини обладнання для управління відходами руйнувань та побутовими відходами.

Ініціатива спрямована на створення одного з перших в Україні майданчиків для переробки відходів руйнувань із повним циклом, який зможе опрацювати понад 75 тисяч кубічних метрів відходів, зібраних на тимчасовому місці зберігання відходів у Бучі.

Для відбудови України використовуватимуть будівельні відходи від руйнувань

Україна планує використовувати для відбудови відходи від руйнувань, що є одним із принципів запровадження циркулярної економіки.

За даними органів місцевого самоврядування, станом на кінець 2023 року, по всій країні утворилося більше 450 тисяч тонн будівельних відходів від руйнувань.

Зауважимо, об'єми поствоєнного відновлення українських міст і сіл, що постраждали внаслідок війни, робить цемент стратегічним продуктом України.Через масштаби відбудови деякі експерти вже прогнозують дефіцит ключового будматеріалу під час відбудови. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.