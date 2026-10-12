20 українських технологічних компаній виходять на ринок Японії

Двадцять українських технологічних компаній завершили підготовку до двох бізнес-місій у Японії, де представлятимуть свої розробки та шукатимуть партнерів для спільних технологічних проєктів. Частина учасників уже вирушила до країни.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Під час підготовки компанії вивчали особливості японського ринку, адаптували презентації своїх продуктів та готувалися до переговорів із потенційними партнерами. Програму підтримала Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Одна з бізнес-місій, ініційована Міністерством економіки та довкілля, передбачає участь українських компаній у Японсько-українському бізнес-форумі передових технологій у Кобе та технологічній виставці CEATEC.

Форум відбудеться 20 жовтня 2026 року та буде присвячений технологічним рішенням цивільного призначення. Українські компанії презентують свої розробки та проведуть зустрічі з представниками японського бізнесу.

Другий напрям передбачає участь у Ukraine-Japan Business Matching у межах Japan-Ukraine Tech Co-Creation Project, який реалізує Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA). Його мета – допомогти компаніям з обох країн знайти спільні інтереси та можливості для технологічного партнерства.

Заступниця міністра цифрової трансформації Наталія Денікеєва зазначила, що Україна прагне збільшити участь своїх компаній у глобальних ланцюгах доданої вартості та розробці критично важливих технологій. За її словами, японські виробничі можливості та стандарти можуть допомогти українським компаніям удосконалити свої рішення та масштабувати їх застосування.

За даними ПРООН, за підтримки уряду Японії навчання для виходу на японський ринок уже пройшли понад 700 представників українського бізнесу та консультантів.

Нагадаємо, Японія нещодавно уклала контракт на закупівлю українських дронів-перехоплювачів SkyFall. Японська сторона також заявила про інтерес до українського досвіду швидкої розробки та вдосконалення оборонних технологій.