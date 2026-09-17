Україна хоче укласти з Японією Drone Deal

Україна зацікавлена в укладенні з Японією Drone Deal та розвитку військово-технологічної співпраці як на рівні урядів, так і між приватними компаніями. Потенційними напрямами можуть стати дрони, протиповітряна оборона, кібербезпека та технології для розмінування.

Про це інформує Dilo з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За його словами, Київ прагне вибудувати з Японією співпрацю у сфері military tech у форматах G2G та B2B. Зеленський звернув увагу, що понад 70% оборонної промисловості України сьогодні становить приватний сектор.

Президент вважає, що розвиток оборонно-промислової співпраці може також сприяти збільшенню двосторонньої торгівлі між країнами.

Серед можливих напрямів він назвав безпілотники для моніторингу морської обстановки, розвідки та розмінування, а також системи ППО і рішення у сфері кібербезпеки.

"Ми хотіли укласти Drone Deal із Японією. Можливо, вам знадобиться якесь оборонне обладнання. Це, звичайно, вирішувати Японії", — заявив Зеленський.

Він визнав, що між правовими системами України та Японії існують відмінності, однак наголосив на потенціалі взаємовигідної співпраці в оборонній сфері.

Нагадаємо, Україна паралельно розширює доступ власних оборонних компаній до міжнародних програм. У липні Україна та ЄС підписали угоди для оборонного сектору, які передбачають доступ українських компаній до європейських грантів і спільних оборонних проєктів. Один із механізмів передбачає €300 млн на розвиток оборонно-промислового потенціалу України.

Також Європейська комісія виділила Україні ще один мільярд євро на закупівлю безпілотників у межах кредитної програми загальним обсягом $90 мільярдів євро. Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої лідери підписали документ, що став першим кроком до Drone Deal.