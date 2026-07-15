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ЄС запускає з Україною ініціативу Drone Deal та виділяє ще мільярд євро на дрони

Урсулою фон дер Ляєн, Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський підписали документ, що став першим кроком до Drone Deal / Офіс президента

Європейська комісія виділила Україні ще один мільярд євро на закупівлю безпілотників у межах кредитної програми загальним обсягом $90 мільярдів євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Саме європейський пакет фінансової підтримки обсягом 90 мільярдів євро на два роки зараз забезпечує нам фінансову стабільність і передбачуваність. У цьому пакеті вже передбачено 4 мільярди євро на українські дрони. І сьогодні Урсула фон дер Ляєн оголосила про ще 1 мільярд євро на цей напрям", — зазначив Зеленський.

Згодом Єврокомісія опублікувала деталі рішення на своєму офіційному сайті.

Виділені кошти є другим платежем у межах першого траншу на суму $6 мільярдів євро. Раніше, 25 червня, було перераховано $3,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, а 30 червня — $3,9 мільярда євро на закупівлю дронів.

Нове оборонно-промислове партнерство врегульовує спільне виробництво БпЛА та засобів боротьби з ними до кінця 2026 року. До 2028 року співпрацю розширять на виготовлення систем протиракетної оборони малої та середньої дальності, а також артилерії.

"Спираючись на чинні двосторонні угоди щодо безпілотників між Україною та державами-членами ЄС, нове партнерство забезпечить єдину, узгоджену систему між ЄС та Україною для сприяння, координації та підтримки їх повного впровадження", — йдеться у рішенні ЄК.

Ініціатива Drone Deal

Сьогодні у Києві президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої лідери підписали документ, що став першим кроком до Drone Deal.

"Сьогодні є і перший документ в основі Drone Deal – великої оборонної угоди між Україною та Євросоюзом – це історичний крок у наших відносинах. Далі ми очікуємо фінансової підтримки від ЄС для нашої антибалістичної програми, яку ми започаткували позавчора у Франції", – підкреслив президент України.

У рішенні ЄК зазначається, що Комісія тепер співпрацюватиме з українськими партнерами та європейською спільнотою дронів з метою проведення першої зустрічі 18 членів-засновників ініціативи DroneDeal у Брюсселі у вересні. З боку ЄС у проєкті братимуть участь: ORQA doo, Indra Group, Fincantieri, Delair, Quantum Systems та інші. Українську сторону представлять: ТОВ "Скайфолл Індастріз"; ТОВ "Грінтех Харвест"; ТОВ "Тенкор"; ТОВ "Девіро"; ТОВ "Вирій Індустрія"; ТОВ "Науково-виробнича компанія "Атлон Авіа"; ТОВ "Техавтофарт Південьт" (TAF Industries), UFORCE та F-Drones.

Паралельно розвиватиметься ініціатива BraveTechEU. У її межах відібрано шість компаній для тестування оборонних технологій на полі бою: Soraccel, EdgeX Robotics, Smaesh, Kova Labs, Tempterno Defence, Rannon.

Нагадаємо, 1 липня Кабмін запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту вітчизняного озброєння та оборонних технологій у форматі Drone Deal.

Автор:
Тетяна Ковальчук