ЄС запускає з Україною ініціативу Drone Deal та виділяє ще мільярд євро на дрони

Європейська комісія виділила Україні ще один мільярд євро на закупівлю безпілотників у межах кредитної програми загальним обсягом $90 мільярдів євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Саме європейський пакет фінансової підтримки обсягом 90 мільярдів євро на два роки зараз забезпечує нам фінансову стабільність і передбачуваність. У цьому пакеті вже передбачено 4 мільярди євро на українські дрони. І сьогодні Урсула фон дер Ляєн оголосила про ще 1 мільярд євро на цей напрям", — зазначив Зеленський.

Згодом Єврокомісія опублікувала деталі рішення на своєму офіційному сайті.

Виділені кошти є другим платежем у межах першого траншу на суму $6 мільярдів євро. Раніше, 25 червня, було перераховано $3,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, а 30 червня — $3,9 мільярда євро на закупівлю дронів.

Нове оборонно-промислове партнерство врегульовує спільне виробництво БпЛА та засобів боротьби з ними до кінця 2026 року. До 2028 року співпрацю розширять на виготовлення систем протиракетної оборони малої та середньої дальності, а також артилерії.

"Спираючись на чинні двосторонні угоди щодо безпілотників між Україною та державами-членами ЄС, нове партнерство забезпечить єдину, узгоджену систему між ЄС та Україною для сприяння, координації та підтримки їх повного впровадження", — йдеться у рішенні ЄК.

Ініціатива Drone Deal

Сьогодні у Києві президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої лідери підписали документ, що став першим кроком до Drone Deal.

"Сьогодні є і перший документ в основі Drone Deal – великої оборонної угоди між Україною та Євросоюзом – це історичний крок у наших відносинах. Далі ми очікуємо фінансової підтримки від ЄС для нашої антибалістичної програми, яку ми започаткували позавчора у Франції", – підкреслив президент України.

У рішенні ЄК зазначається, що Комісія тепер співпрацюватиме з українськими партнерами та європейською спільнотою дронів з метою проведення першої зустрічі 18 членів-засновників ініціативи DroneDeal у Брюсселі у вересні. З боку ЄС у проєкті братимуть участь: ORQA doo, Indra Group, Fincantieri, Delair, Quantum Systems та інші. Українську сторону представлять: ТОВ "Скайфолл Індастріз"; ТОВ "Грінтех Харвест"; ТОВ "Тенкор"; ТОВ "Девіро"; ТОВ "Вирій Індустрія"; ТОВ "Науково-виробнича компанія "Атлон Авіа"; ТОВ "Техавтофарт Південьт" (TAF Industries), UFORCE та F-Drones.

Паралельно розвиватиметься ініціатива BraveTechEU. У її межах відібрано шість компаній для тестування оборонних технологій на полі бою: Soraccel, EdgeX Robotics, Smaesh, Kova Labs, Tempterno Defence, Rannon.

Нагадаємо, 1 липня Кабмін запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту вітчизняного озброєння та оборонних технологій у форматі Drone Deal.