Росіяни знищили резервний склад BookChef: у пожежі згоріло понад 100 тисяч книг

Унаслідок російської атаки знищено резервний склад логістичного партнера видавництва BookChef - Denka Logistics. Пожежа, що виникла після удару, знищила понад 100 тисяч книг.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба BookChef.

BookChef втратило ще понад 100 тисяч книг

У компанії зазначили, що резервний склад почав працювати після знищення російськими військами основного складу видавництва, де раніше згоріло близько 800 тисяч примірників. На новому майданчику зберігалися всі книжкові залишки та нові видання, які нещодавно надійшли з друкарень.

"Вогонь забрав ще понад 100 000 книг видавництва BookChef. Це всі наші складські залишки та новинки, які лише нещодавно приїхали з друкарень і зовсім скоро мали опинитися у ваших руках", - повідомили у видавництві.

Через втрату книжкових запасів BookChef переглядає терміни виконання передзамовлень. Наразі команда оцінює масштаби збитків і працює над відновленням логістики.

У видавництві наголосили, що нові терміни доставки залежатимуть від запуску інших складських потужностей та повторного друку частини знищених видань.

Нагадаємо, через російські обстріли у липні було знищено близько 1,5 млн книжокукраїнських видавництв.

Обстріли видавництв та типографій

У ніч на 2 липня 2026 року внаслідок чергової російської атаки на Київ було повністю зруйновано центральний склад логістичного комплексу Denka Logistics, який був одним із ключових партнерів видавництва BookChef.

Через руйнування логістичного об’єкта видавництво втратило більшу частину запасів готової продукції — близько 800 тисяч примірників книжок. Наразі видавництво працює над відновленням логістичних процесів і поверненням до стабільної роботи.

Також внаслідок масованого російського удару по Києву пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину “Наш Формат”.

Додамо, раніше під час масованої атаки РФ на Київ зазнала пошкоджень друкарня "Від А до Я" - одна з найбільших типографій України. У приміщення підприємства влучив дрон-камікадзе Shahed, унаслідок чого були пошкоджені стіни та вибиті вікна. Працівники друкарні не постраждали, а підприємство продовжило роботу.