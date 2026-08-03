У Харкові через атаку РФ знищено 8 млн книжок

Унаслідок російської атаки 1 серпня у Харкові пошкоджено автоматизований логістичний центр корпорації "RNK-Ранок" і дистрибуційний центр "КнигоЛенду". За попередніми оцінками, знищено близько 8 млн книжок, зокрема шкільні підручники.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на засновника "Ранок" Віктора Круглова.

За його словами, це найбільша втрата книжкової інфраструктури України від початку повномасштабної війни.

Пожежу на об’єктах локалізували, однак на момент повідомлення її ще не ліквідували повністю.

Компанії доведеться відновлювати мільйони примірників книжок і навчальної літератури. Точний перелік знищених видань та оцінку збитків поки не оприлюднили.

Сайт видавництва вже працює з резервного складу, однак доступний асортимент залишається обмеженим. У "Ранку" заявили, що планують передрукувати втрачені видання.

Нагадаємо, через російські обстріли у липні було знищено близько 1,5 млн книжок українських видавництв.