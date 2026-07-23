Українські видавництва втратили 1,5 млн книжок за місяць через обстріли

Через російські обстріли у липні поточного року було знищено близько 1,5 млн книжок українських видавництв.

Як пише Delo.ua, про це повідомила генеральний директор видавництва "Віват" Юлія Орлова.

Атаки призвели до руйнування складів із готовою продукцією, що стало значною втратою для видавничої галузі. Знищені запаси включали книги різних видавництв, які тепер змушені відновлювати втрачені ресурси.

Представники книжкового ринку зазначають, що такі удари завдають шкоди не лише окремим компаніям, а й усій українській видавничій сфері, яка продовжує працювати попри виклики війни.

Обстріли видавництв та типографій

Нагадаємо, у ніч на 2 липня 2026 року внаслідок чергової російської атаки на Київ було повністю зруйновано центральний склад логістичного комплексу Denka Logistics, який був одним із ключових партнерів видавництва BookChef.

Через руйнування логістичного об’єкта видавництво втратило більшу частину запасів готової продукції — близько 800 тисяч примірників книжок. Наразі видавництво працює над відновленням логістичних процесів і поверненням до стабільної роботи.

Також внаслідок масованого російського удару по Києву пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину “Наш Формат”.

Додамо, раніше під час масованої атаки РФ на Київ зазнала пошкоджень друкарня "Від А до Я" - одна з найбільших типографій України. У приміщення підприємства влучив дрон-камікадзе Shahed, унаслідок чого були пошкоджені стіни та вибиті вікна. Працівники друкарні не постраждали, а підприємство продовжило роботу.