Росіяни знищили 800 тисяч книг на складі видавництва у Києві

Внаслідок чергової російської атаки на Київ у ніч на 2 липня 2026 року було повністю зруйновано центральний склад логістичного комплексу Denka Logistics. Цей об'єкт був ключовим логістичним партнером видавництва BookChef.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у BookChef.

Через руйнування компанія втратила більшу частину своєї продукції — орієнтовно 800 тисяч примірників книг.

"Це книги, над якими працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарні, менеджери, логісти. Це роки роботи великої кількості людей", — наголосили у видавництві.

У BookChef також повідомили, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав.

Через втрату складу видавництво тимчасово призупиняє всі акції зі своїми магазинами-партнерами до стабілізації кількості додруків.

За словами CEO BookChef Олександра Кірпічова, через руйнування логістичного вузла компанія тимчасово не зможе приймати, обробляти та відправляти замовлення у звичному режимі.

Тому можуть виникнути тривалі затримки навіть із доставкою абсолютно нових накладів, які щойно виходять із друкарень.

Наразі менеджмент компанії екстрено працює над перезапуском логістичних ланцюжків. Керівництво видавництва закликало українців підтримати бізнес, купуючи наявні в книгарнях видання BookChef.

Фото: BookChef

Атака на Київ 2 липня

Нагадаємо, 2 липня російська армія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по території України. Зокрема у Києві внаслідок російського обстрілу пошкоджено понад 20 житлових будинків.

Під час атаки у ніч на 2 липня росіяни знищили склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo у Києві. Попри втрату складу, команда заявила про намір продовжувати роботу та відновити діяльність.

Такод значних руйнувань зазнав офісно-складський комплекс компанії ERC – одного з найбільших ІТ-дистриб’юторів країни та члена Асоціації підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ).