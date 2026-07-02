У Києві Росія зруйнувала офісно-складський комплекс одного з найбільших ІТ-дистриб’юторів

У ніч на 2 липня внаслідок масованої ракетної атаки значних руйнувань зазнав офісно-складський комплекс компанії ERC – одного з найбільших ІТ-дистриб’юторів країни та члена Асоціації підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ).

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба АПІТУ.

Зазначається, що внаслідок масованого ракетного удару балістичними ракетами по офісно-складському комплексу групи компаній ERC було завдано значних пошкоджень нерухомому майну та товарним запасам. Людських втрат нема, проте є поранені.

Наразі на місці тривають роботи екстрених служб із ліквідації наслідків, гасіння пожежі та документування завданих збитків: знищене майно, пошкоджені товарні запаси та виробнича інфраструктура

Фото: пресслужба ERC

Попри масштаб завданих збитків, команда ERC вже розпочала реалізацію плану безперервності бізнесу, відновлює операційну діяльність і підтверджує готовність виконувати всі зобов’язання перед партнерами.

В ERC повідомили, що пошкоджене майно та нерухомість було застраховане, і наразі триває оцінка визначення обсягу збитків та можливість отримання страхових виплат.

Група компаній ERC (Enhanced Resource Company) — це великий міжнародний дистрибуційний холдинг, який є одним із лідерів на ринку IT-дистрибуції, комп'ютерної техніки, споживчої електроніки та засобів акумулювання енергії в Україні. Холдинг офіційно зареєстрований у Відні (Австрія), його операційне крило ERC Distribution AG розташоване у Швейцарії, а українське представництво веде свою історію з 1995 року.

Нагадаємо, під час атаки у ніч на 2 липня росіяни знищили склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo у Києві.