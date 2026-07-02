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В Киеве Россия разрушила офисно-складской комплекс одного из крупнейших ИТ-дистрибьюторов

атака
Фото: пресс-служба ERC

В ночь на 2 июля в результате массированной ракетной атаки значительные разрушения понес офисно-складской комплекс компании ERC – одного из крупнейших ИТ-дистрибьюторов страны и члена Ассоциации предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба АПИТА.

Отмечается, что в результате массированного ракетного удара баллистическими ракетами по офисно-складскому комплексу группы компаний ERC были нанесены значительные повреждения недвижимому имуществу и товарным запасам. Человеческих потерь нет, однако ранены.

Сейчас на месте продолжаются работы экстренных служб по ликвидации последствий, тушению пожара и документированию нанесенного ущерба: уничтожено имущество, повреждены товарные запасы и производственная инфраструктура

Фото 2 — В Киеве Россия разрушила офисно-складской комплекс одного из крупнейших ИТ-дистрибьюторов
Фото: пресс-служба ERC

Несмотря на масштаб нанесенного ущерба, команда ERC уже приступила к реализации плана непрерывности бизнеса, возобновляет операционную деятельность и подтверждает готовность выполнять все обязательства перед партнерами.

В ERC сообщили, что поврежденное имущество и недвижимость были застрахованы, и сейчас идет оценка определения объема убытков и возможность получения страховых выплат.

Группа компаний ERC (Enhanced Resource Company) — крупный международный дистрибуционный холдинг, который является одним из лидеров на рынке IT-дистрибуции, компьютерной техники, потребительской электроники и средств аккумулирования энергии в Украине. Холдинг официально зарегистрирован в Вене (Австрия), его операционное крыло ERC Distribution AG расположено в Швейцарии, а украинское представительство ведет свою историю с 1995 года.

Напомним, во время атаки в ночь на 2 июля россияне уничтожили состав известной сети магазинов техники и электроники Moyo в Киеве.

Автор:
Светлана Манько